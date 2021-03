Esci con le scintille! Golden Globes 2021 senza red carpet

Esci con le scintille! Golden Globe 2021 senza tappeto rosso | AP

Per la prima volta lì dentro Palline d’oro Sarà servito senza tappeto rosso o dopo una festa, a causa dell’emergenza sanitaria, una festa che si svolge oggi a Los Angeles e New York.

oggi Hollywood Prepararsi a dare il via alla stagione dei premi con i Golden Globe Awards 2021 domenica in mezzo a un’emergenza sanitaria.

Quest’anno, la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) ha annunciato che la cerimonia sarà in gran parte virtuale, con due insegnanti di cerimonia Da due luoghi diversi, presenterà Amy Poehler da Los Angeles e Tina Fey da New York.

Vale la pena notare che la 78a versione del Golden Globe è stata ritardata di due mesi a causa della crisi sanitaria, situazione che è stata affrontata anche dagli Oscar, che si terranno il prossimo aprile.

Senza dubbio, la serata di oggi sarà molto diversa, poiché gli spettatori e le fashioniste non potranno assistere alla sfilata delle loro celebrità preferite.

I Golden Globes questa volta non saranno in grado di sfoggiare la spensieratezza, le piccole feste pazze che di solito sfoggiano ogni anno, e questa volta i candidati torneranno a casa per evitare il contagio.

Alcuni degli attori hanno condiviso i loro abiti tramite i loro social media, mentre altri sperano di sorprendere lo schermo una volta che le ricompense sono arrivate.

Un esempio è Iza Gonzalez che si prepara per i Golden Globe Awards 2021 ed è che l’ultimo film in cui ha recitato al fianco di Rosamund Pike, “I Care a Lot”, presentato in anteprima su Netflix, è stato nominato per questi premi. Pronto e sembra fantastico come al solito.

In assenza di celebrità, i Golden Globe avranno un’ulteriore quota di polemiche, poiché il rapporto del Los Angeles Times della scorsa settimana risponde alle accuse che sono state mosse per anni contro HFPA delle sue pratiche altamente sospette e del suo potenziale impatto. . Roaming quando si selezionano i vincitori.

Inoltre, dozzine di nomi hanno firmato una lettera chiedendo all’HFPA di aumentare la diversità all’interno dei suoi ranghi più piccoli, un gruppo di 87 giornalisti che non accettano più membri e non includono più i neri.

Stasera, due film Netflix, Mank (sei nomination) e The Trial of the Chicago 7 (cinque volte), sono in cima alle nomination teatrali ai Golden Globes.

Nella parte posteriore, con quattro nomination ciascuna, The Most Promising Young Woman, Father e Nomadland, è il capofila di questa bizzarra stagione di premi a Hollywood.

E come se non bastasse, Netflix ha dominato anche i reparti televisivi, con The Crown (sei nomination) Schitt’s Creek (cinque nomination) e Ozark (quattro citate) come la serie con il maggior numero di statue.

Mentre gli aspiranti latini, il film guatemalteco La llorona di Jayro Bustamante, competeranno per il Golden Globe per il miglior film in lingua straniera contro Druk (Danimarca), La vita davanti a sé (Italia) e Minari (Unione europea, ma con dialoghi in coreano). lingua).) e inglese) e DUX (Francia).

Va notato che l’attrice Jane Fonda riceverà un Honorary Cecil B. deMille Award per il quale HFPA onora una grande carriera di personalità cinematografica.

L’attrice veterana Tom Hanks, che è stata onorata con lo stesso onore, sarà ricevuta nel 2020 e aggiungerà il suo nome ai nomi di altre celebrità del cinema come Audrey Hepburn, Denzel Washington, Harrison Ford, Jodi Foster, Meryl Streep, Robert De Niro, Robin Williams, Sophia Loren, Sidney Poitier e Stephen Spielberg.