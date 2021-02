Moto equipaggiata … senza pilota!

A cura di: Giannis Petruchillos

Questo è forse il brevetto più strano che abbiamo visto finora per una moto del 2021. Honda è essere Cosa vedremo mi chiedo …Un’azienda che ha fatto tante innovazioni nella sua storia, ma questa volta sembra che abbia superato se stessa.

Un brevetto depositato dall’azienda giapponese e lo abbiamo visto per la prima volta in italiano moto.itHa a che fare con una motocicletta Alla sua coda è stato costruito … un drone. La moto è elettrica e la grafica mostra il flusso d’aria che passa attraverso la moto e finisce in coda dove sono presenti le eliche, come nella Benelli Tornado negli anni 2000.

Il sistema è montato su una motocicletta elettrica

Ma ti rendi subito conto che le ventole non servono il flusso d’aria, ma sono compatteLo scenario più probabile, tuttavia, è che si tratti di un sistema di sicurezza Il drone è pronto a decollare dalla coda della motocicletta. Il Il suo uso è sconosciuto in questo momento, Ma possiamo immaginare che possa aiutare al momento del bisogno, avvisando e localizzando la motocicletta in caso di incidente o forse semplicemente decollando e registrando il percorso della motocicletta per il motociclista.

In ogni caso, questi brevetti sono appena visibili, ma sarà interessante vedere come utilizzare questo sistema.

