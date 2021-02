Mako Funibola avverte le star inglesi di non aggiornare il loro gioco o affrontare il taglio di Eddie Jones

R

Il pilastro dell’Inghilterra Mako Funibola ha avvertito che lui e altri nomi inglesi devono intensificare il loro gioco per evitare la rete di Eddie Jones.

Jones ha dato al capitano Owen Farrell un voto pubblico di fiducia martedì nonostante abbia sottoperformato nella sconfitta per 11-6 dello scorso fine settimana contro la Scozia, e ha insistito sul fatto che una brutta partita per il suo paese non lo avrebbe portato a uccidere al volo in 89 mezze scelte.

Ma Funibola, uno dei due giocatori che sono tornati nella rosa di 28 uomini prima della partita dell’Italia con Kyle Sinkler, ha avvertito che Jones sarebbe stato duro se l’Inghilterra non fosse migliorata contro gli Azzurrians.

“L’importante è continuare a migliorare. Eddie non esita a tagliare e cambiare”, ha detto Funibola, che è tornato con un infortunio ad Achille.

“Devi seguire il resto della squadra. Ci sono molti nuovi ragazzi in arrivo ora. La chiave è che i giocatori più anziani continuano a migliorare. Il secondo che siamo lasciati indietro è quando Eddie è pronto a rendere i giocatori migliori di noi. “

Relazionato

Farrell dovrebbe mantenere il suo posto nella squadra inglese, ma Jones può ancora scegliere di reinstallare George Ford nel primo tempo e riportare Farrell al centro.

Funibola ha predetto che la macchina da punti dell’Inghilterra – Farrell che si avvicina a 1.000 in un test di rugby – sarà di nuovo un incantesimo questo fine settimana.

“L’unico modo in cui penso che tu possa interagire come giocatore è dare il buon esempio. Alcuni come Vaz lo fanno giorno dopo giorno, non solo nei giochi … in prima linea. Lo fa da quando giochi con lui . Non sarebbe diverso questa settimana. “”

.

I giocatori dei Saraceni sono entrati in gioco con un tempo di gioco limitato o nullo, e la ruggine è apparsa con il fratello di Fonnebola Billy tra quelli che si sono esibiti meno pienamente del solito.

Riguardo al consiglio fraterno di frequentarlo e portarlo, i musulmani hanno detto: “Per lui, nel mio gioco con lui ed essendo mio fratello, meno pensa, più liberamente gioca il suo gioco naturale. [the better]. È un grande giocatore per noi. Ci dà tanto non solo nel modo in cui è in campo ma anche fuori dal campo.

Funibola e Sinkler aggiungeranno una vasta esperienza alla squadra di Matchday in un campo in difficoltà dalla Scozia.

Funibola ha detto che era importante per l’Inghilterra non essere troppo bassa quando ha perso e troppo alta quando vincere, ma che ha aiutato gli attaccanti a rimbalzare contro l’Italia, una squadra che l’Inghilterra non aveva mai perso.

Per quanto riguarda la sua preparazione, ha detto: “In termini di forma fisica per le partite, ho ancora poco tempo per arrivarci, ma sono in buona forma e pronto se richiesto.