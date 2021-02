Eddie Jones, centro inglese, dice che Ole Lawrence dovrà affrontare uno “stress test” dopo essere stato escluso dalla partita contro l’Italia

H

Secondo ddie Jones, la negligenza del centrocampista Ole Lawrence in 23 partite contro l’Italia sabato sarebbe un “test della sua flessibilità”, ma crede che gli sarà permesso di lavorare sul suo gioco fino a quando non diventerà un “giocatore in 50 presenze. ”

Posizione di partenza, il 21enne giocatore di Worcester Lawrence ha impiegato più di un’ora per mettere le mani sulla palla nella sua terza partita contro la Scozia sabato scorso ed è stato espulso poco dopo con solo il suo nome riportato. . Era quasi marginale durante le sue prime due scelte, durante l’autunno della Coppa delle Nazioni.

Jones ha risposto lasciandolo al 23 ° round della partita dell’Inghilterra con l’Italia sabato, con George Ford che si stava riprendendo dall’emisfero e Owen Farrell e Henry Slade all’estero. Lawrence non si trovava sulla panchina del 6-2.

Jeremy Juscott, che è forse il più grande centro in Inghilterra, ha detto di essere “molto turbato” dalla mossa, ma Jones lo ha difeso, dicendo che Lawrence aveva un lavoro a che fare con il suo gioco.

“È stata una partita difficile per lui”, ha detto Jones di Lawrence, “ma è un giovane che sta imparando la sua professione e questo fa parte di esso”. “Sarebbe un grande giocatore per noi.

.

Ogni scelta è un misto di individui e tattiche. Con Olly, è stata una partita difficile per lui. Aveva pochissime opportunità in attacco e poco da fare in difesa. Ma ci sono aree del suo gioco su cui vogliamo che lavori. Ci sono aree del suo sviluppo su cui vogliamo che lavori perché vogliamo che sia un giocatore in 50 partite internazionali ed è quello che stiamo cercando di sviluppare con lui.

“Ogni giovane giocatore ha fretta. Con Internet e il modo di vivere ora, tutti hanno fretta, ma essendo un grande giocatore ci sono momenti in cui non ottieni esattamente quello che vuoi in questo momento e lui si rende conto che c’è. Ci sono aree del suo gioco che necessitano di miglioramenti. Lo sarai. “La sua capacità di uscire e agire è una prova della sua capacità di recupero.