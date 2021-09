Ristorazione – Intrattenimento: 2 + 1 segnaletica per aree interne ed esterne

In tutti i settori pubblico e privato, i datori di lavoro hanno il diritto di richiedere informazioni sul fatto che i dipendenti siano stati vaccinati o meno.

Lo ha confermato in precedenza il ministro per lo Sviluppo e gli Investimenti, Adonis Georgiadis, durante la presentazione delle nuove procedure che verranno applicate a ristoranti, spettacoli e società di intrattenimento entro la fine dell’estate.

Lo ha detto il ministro Ci saranno tre segnalibri che i datori di lavoro potranno scaricare a partire dal gov.gr Che informerà i clienti se i dipendenti sono stati vaccinati o meno.

I primi due marchi si riferiscono a luoghi di lavoro puri e misti (outdoor), Mentre il terzo segno “testimonia” se Tutti i dipendenti dell’azienda sono stati vaccinati. In questo modo, ognuno potrà prendere una decisione e giudicare se vuole o meno entrare in uno spazio chiuso, sapendo esattamente quanto rischio sta correndo.

Sarà necessario il quadro operativo per le imprese senza COVID legislazione Che arriverà nelle prossime 24 ore con l’operazione “urgente”, dove tutto dovrebbe essere pronto per i prossimi giorni.

Allo stesso tempo si sta preparando Campagna media Per il nuovo modo di gestire i negozi.

Incentivi aziendali

Il governo favorisce gli edifici commerciali privi di coronavirus e premia le aziende che hanno vaccinato i dipendenti con l’etichetta speciale.

Voglia di vaccinarsi Fungerà da incentivo per il datore di lavoro stesso, poiché la sua attività sarà in grado di servire un numero maggiore di clienti e d’altra parte fornirà la sicurezza che i clienti stanno cercando che è un luogo sicuro.

Come annunciato, le aree “pure” servono solo le persone vaccinate (persone che hanno completato la vaccinazione almeno 14 giorni fa), ma anche quelle che si sono ammalate sei mesi fa.

mappe digitali con Negozi Covid free

Il Ministero del Governo Digitale attiverà una piattaforma telematica attraverso la quale verranno annunciati gli usi esclusivi o misti dei negozi.

Poiché i servizi di geolocalizzazione sono ora disponibili, vedremo presto Mappe digitali con negozi COVID gratuiti.

Questo è, Il consumatore potrà cercare ristoranti, bar e caffè dal suo cellulare Funziona esclusivamente per la vaccinazione. Oltre al comunicato sulla piattaforma digitale Imprenditore Deve essere contrassegnato anche al di fuori dell’attività.

Il cartello sarà progettato in modo uniforme per tutte le attività commerciali, in modo che il cartello senza coronavirus venga stampato sui consumatori e lo cerchino alle loro uscite.

Come funzionerà il Covid Free GR.?

“Covid Free GR” può essere installato su qualsiasi dispositivo che utilizzi software iOS o Android e può essere utilizzato per verificare i certificati digitali COVID europei, nonché i certificati greci gov.gr.

Disponibile gratuitamente tramite l’account ufficiale della Repubblica di Grecia su App Store e Google Play. L’applicazione visualizza solo il nome del titolare del certificato, mentre non conserva o memorizza dati personali temporanei o permanenti o la cronologia delle verifiche.

Per controllare e verificare i certificati digitali europei COVID non è necessaria alcuna connessione internet, mentre è richiesta per i certificati greci.

Esistono tre livelli di verifica:

Colore verde : significa che il titolare del certificato è stato vaccinato o contagiato da COVID

: significa che il titolare del certificato è stato vaccinato o contagiato da COVID giallo : significa che il titolare del certificato ha un test negativo (rapido o PCR)

: significa che il titolare del certificato ha un test negativo (rapido o PCR) rosso: significa certificato non valido o non valido

La validità dei certificati varia a seconda della loro tipologia:

vaccinazione : 14 giorni dalla data dell’ultima rata

: 14 giorni dalla data dell’ultima rata malattia : fino a 6 mesi dopo

: fino a 6 mesi dopo Test veloce : 48 ore dal prelievo del campione (il periodo è calcolato da 00.01 dalla data del prelievo del campione)

: 48 ore dal prelievo del campione (il periodo è calcolato da 00.01 dalla data del prelievo del campione) test PCR: 72 ore dalla raccolta del campione (durata calcolata da 00.01 dalla data della raccolta del campione)



