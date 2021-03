Quindi mi godrò la trasmissione in diretta dei concerti sul mio balcone! – Divertimento

La quarantena può essere potente ma come una creatura ostinata non la metto giù! Sto cercando con impazienza eventi e azioni interattivi che so che mi eleveranno!

E per essere più precisi, sappi che non perderò nulla “Aperol Spritz insieme gioiscono sul balcone”, Una serie di trasmissioni in diretta e ci invita a #sharethejoy dal vivo e fare le attività più divertenti, piene di musica, colori e volume! Sì, l’aperitivo italiano No1, lancia quest’anno la sua campagna con due eventi unici che ci risveglieranno comodamente da casa nostra!

Partiamo dinamicamente domenica 28 marzo, poiché Alcatrash presenterà il suo primo concerto unico “al balcone” alle 18:30 direttamente da Aperol al Youtube.

Tieniti forte, perché c’è continuità! Domenica 11 aprile arriva il nostro secondo “evento sul balcone” con dj set e comici ad alto volume che ci metteranno dell’umore perfetto!

E le sorprese non finiscono qui Con il nuovo video della campagna Aperol, la brand ambassador Eliana Papagiorgio ci invita a goderci tutti gli eventi di “Aperol Spritz Together We Joy at The Balcony”, sapete cosa fare? Ho in mente l’immagine perfetta: indosso la mia maglietta e i miei jeans preferiti, la bevanda Aperol Spritz cool, ho sintonizzato il canale di Aperol Youtube Mi godo i momenti di musica dal vivo sul mio balcone che mi ricordano che la primavera è arrivata e il meglio deve ancora venire!

Restate sintonizzati sui social media Aperol per tutte le novità!

