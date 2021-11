La nuova prima pagina del ‘pugno’ inglese della ‘nazionale’ scozzese

La nazionale scozzese sembra soddisfatta di questo L’Italia conquista Euro 2020 E naturalmente la sconfitta dell’Inghilterra. Il giornale, che sostiene l’indipendenza della Scozia dalla Gran Bretagna, ha suscitato scalpore appena 24 ore prima della sua pubblicazione con una copertina che mostrava il Ct dell’Italia Roberto Mancini nei panni di un altro William Wallace del film Braveheart. In quel momento Mancini chiamò gli scozzesi al “salvataggio”, in modo che gli inglesi non dovessero vantarsi per altri 55 anni per un titolo. Molti hanno risposto all’epoca sottolineando che era legittimo che gli scozzesi tifassero per un’altra squadra dall’Inghilterra, ma che era responsabilità della stampa non provocare divisioni.

La Nazionale, invece, è rientrata dopo la finale di ieri, vinta dall’Italia ai rigori. Oggi in prima pagina le giocatrici italiane festeggiano la vittoria con il titolo “Sta arrivando a Roma”. Tuttavia, non si ferma qui.

Riferendosi a Roberto Mancini, The National continua dicendo che “Roberto the Bruce” ha portato l’Italia alla gloria.

Ma chi è il “Robert Bruce” a cui assomiglia l’allenatore italiano? Robert the Bruce veniva dalla Scozia Chi fu re di Scozia dal 1306 al 1329 ed è uno dei leader più leggendari del Medioevo Segnato nelle guerre di indipendenza scozzese. Ha combattuto duramente e ha ottenuto un grande successo per garantire l’indipendenza del Regno di Scozia ed è considerato un eroe nazionale dagli scozzesi moderni.

