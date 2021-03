Matthias Schoenarts è il nuovo Django

Canal + e Sky Studios hanno annunciato una nuova puntata in Le avventure di Django, il popolare personaggio spaghetti western creato da Sergio Corbucci nel 1966 che è apparso in una forma o nell’altra in un totale di 31 film (tra cui Quentin “Unchained Django” Tarantino).

Matthias Schoenarts (Kursk, Hidden Life) interpreterà ora il ruolo di Franco Nero, in una serie TV in dieci parti prodotta dalla Cattleya Atlantic Productions italiana e francese, e le riprese inizieranno il prossimo maggio.

La serie si svolge nel selvaggio West tra il 1860 e il 1870, con “Sarah e John fondano la nuova città di Babilonia, una città di emarginati, piena di uomini e donne di tutte le origini, razze e credenze, accogliendo tutti a braccia aperte”.

Perseguitato dall’omicidio della sua famiglia otto anni fa, Django continua a cercare sua figlia, convinto che sia sopravvissuta all’omicidio … come è realmente. Ma Sarah, ora una donna adulta, vuole che lasci Django, perché teme che metterà in pericolo la nuova città di Babilonia se rimarrà. Tuttavia, credendo che la città sia in pericolo, Django è determinato a diventare il suo protettore in modo da non perdere sua figlia … per la seconda volta.

Canal + distribuirà la serie in Francia, Benelux e Africa, mentre Sky farà lo stesso in Italia, Regno Unito, Irlanda, Austria e Germania e StudioCanal gestisce le vendite internazionali.

Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli (“ZeroZeroZero”, “Gomorra: The Series”) saranno gli ideatori e gli autori di questa serie da cui Francesca Comencini (“Gomorra: The series”) produrrà tre episodi, uno, due e l’ultimo, oltre a servire come direttore artistico per l’intera serie.

