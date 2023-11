Un leone scappato da un circo in Italia ha vagato libero tutto il pomeriggio vicino a Roma

Italia – Questi italiani hanno trattenuto il fiato tutto il pomeriggio. Sabato 11 novembre un leone è scappato da un circo vicino Roma e ha vagato per diverse ore per le strade della cittadina di Ladispoli. Fortunatamente il gatto è stato finalmente catturato la sera.

Come puoi vedere nei video che circolano sui siti di social media qui sottoIl leone è stato visto serpeggiare tra le auto sulla strada o camminare in aree residenziali.

Il sindaco di questa cittadina di 40.000 abitanti, Alessandro Grando, ha invitato i suoi cittadini a restare nelle loro case finché la polizia e gli impiegati del circo cercheranno di catturare i mammiferi carnivori.

“Crescente consapevolezza”

Alle 22,30, più di cinque ore dopo il suo primo messaggio di prudenza, il consigliere ha confermato sulla sua pagina Facebook che Leone È stato “Drogato e catturato”. I video dei media italiani mostrano il predatore catturato nelle strade italiane.

“Ora se ne prenderà cura lo staff del circo.”Ha aggiunto Alessandro Grando, ringraziando i servizi di emergenza e i volontari che hanno prestato assistenza durante l’operazione “Quelle ore di grande ansia”.

“Spero che questo episodio possa sensibilizzare l’opinione pubblica e porre fine una volta per tutte allo sfruttamento degli animali nei circhi”.Ha risposto.

In previsione di possibili denunce, Alessandro Grando ha spiegato di non ammettere un circo con leoni in città, ma di non avere il potere di impedirlo.

