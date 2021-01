In Italia un enorme vigneto di Prosecco in vendita

Hai bisogno del sole e respiri aria fresca? Un buon consiglio per gli appassionati del famoso spumante!

Fama mediatica

Questa è un’offerta allettante Inserito da Christie’s Real Estate Branch. Il Prosecco è diventato la nuova star su tutte le tavole e ha guadagnato fama per il suo iconico cocktail all’arancia, Spritz. Nel nord Italia, sulle rive del fiume Tagiamento, abbiamo appreso che è stato messo in vendita un vigneto di 108 ettari, di cui 19 ettari di vigneto dedicati alla produzione del Prosecco. Tutto questo dà una resa di 3.640 quintali di uva all’anno.

Credito: Christie’s

Non è solo questione di produzione di vino. L’immobile si trova nei pressi del comune di Pordenone, in Friuli-Venezia Giulia ed è suddiviso in un palazzo, una chiesa, un antico mulino e diverse residenze. In questo modo puoi espandere la tua attività includendo l’agriturismo, oppure ricevere turisti poiché la struttura dispone di più di trenta camere e bagni.

Possiamo anche immaginare un remake guidato dagli eventi di questa perfetta ambientazione piena di luce. È il luogo perfetto per ritirarsi durante il periodo di reclusione o per celebrare la fine di questo periodo particolare. Sogni di cambiare vita e assaporare la Dolce Vita? Per possedere questo paradiso terrestre, dovrai pagare 11.500.000 di euro, solo quello! Dovresti iniziare esaminando i tuoi risparmi …