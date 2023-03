I nuovi giorni di sciopero sono il 7 e l’11 febbraio

Alain Joquard/AFP Alain Joquard/AFP Di fronte alla riforma delle pensioni, il sindacato ha annunciato due nuove giornate di mobilitazione, martedì 7 febbraio e sabato 11 febbraio (foto illustrativa scattata in Italia martedì 31 gennaio).

Riforma pensioni – dopo il 19 e 31 gennaio i sindacati interni non vogliono mollare. Al termine di un martedì che ha visto tra 1,272 milioni, secondo la polizia, e 2,8 milioni, secondo la CGT, protestare in tutta la Francia contro la riforma delle pensioni, i sindacati hanno annunciato la mobilitazione di due nuove giornate: martedì 7 e sabato 11 febbraio .

Un modo per curiosare sulle dinamiche della seconda giornata di sciopero di martedì 31 gennaio, che ha visto progredire la partecipazione. Secondo i dati diffusi dalla Confederazione Generale dei Lavoratori, 800.000 persone in più hanno manifestato rispetto al 19 gennaio, a fronte di circa 100.000 manifestanti in più secondo la polizia.

” Il governo deve ascoltare il massiccio rifiuto di questo progetto e ritirarsi da esso Lo ha dichiarato Patricia Dreyvon, segretaria della Confederazione alla Force Ouvrière, durante una conferenza stampa della Confederazione internazionale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Da parte sua, il primo ministro Elizabeth Bourne ha detto di aver sentito ” Domande “e il” dubbi È stato innescato dal progetto pionieristico del secondo mandato quinquennale di Macron.

La riforma delle pensioni solleva interrogativi e dubbi. Li ascoltiamo. Inizia il dibattito parlamentare…

L’opzione di scioperare sabato non viene fuori dal nulla. CFDT, infatti, aveva espresso qualche settimana fa la volontà di mobilitarsi nel fine settimana, che consente a tutti i dipendenti, chiunque essi siano, di mobilitarsi.

Il fatto di proporre queste due date è Una strategia comune per tutti i sindacati. Ed è permesso “Per tutte le persone che possono unirsi alle processioni”ha dichiarato Catherine Perrett, segretaria della CGT.

Entro martedì prossimo chiamerà anche l’intersindacale “moltiplicare sul territorio, nelle imprese e nei servizi, nei luoghi di studio, anche mediante sciopero” azioni, iniziative, riunioni o raduni pubblici”.

” Al via il dibattito parlamentare »

Le raffinerie hanno già annunciato uno sciopero di 72 ore dal 6 febbraio, mentre CGT Cheminots e SUD-Rail hanno proposto di scioperare il 7 e 8 febbraio, possibilmente prima di uno sciopero rinnovabile da metà febbraio.

“Oggi c’è la partita in parlamento, la sequenza sarà breve, dobbiamo essere in grado di mobilitarci quando ci saranno i dibattiti, e sappiamo che è nella prima metà di febbraio”Ha spiegato Marelise Leon, Vice Segretario Generale della CFDT.

” La riforma delle pensioni solleva interrogativi e dubbi. Li ascoltiamo. Apertura del dibattito parlamentare. Consentirà, con trasparenza, di arricchire il nostro progetto con l’obiettivo di: garantire il futuro del sistema di pagamento mentre vai. È nostra responsabilità! Il primo ministro ha twittato che, durante la prima reazione del governo al secondo giorno di scioperi e manifestazioni, è stata maggiore della prima.

