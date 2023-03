Questo fine settimana a Rouen, Circe, le opere di Handel allo Skate Park!

76 notizie Vedi le mie notizie

L’opera, presentata dal 10 al 14 marzo 2023, è stata spostata in uno skate park. (© Lucia Leung)

dato per la prima volta in Staatstheater Numberg (Germania) Nel 2018, questa produzione di Circe Handel offre a Messa in scena in uno skate park Viene visto come “un terreno di gioco precario dove tutto può cadere e cadere”, spiegano i due registi, “un’area sensibile dove le emozioni ci vengono sempre espresse, attraverso la metafora degli oggetti che rotolano”.

Direttore e ukulele: David Bates. Questo lavoro può essere trovato suOpera di Rouen Normandia (Senna Marina), Dal 10 al 14 marzo 2023.

Riferimenti all’antica Grecia

Circe Consisteva nel giorno dopo il Natale del 1737. Non era fino alla metà di febbraio Händel Metti una nota finale a quest’opera. In parte, però, l’opuscolo fittizio trova alcune origini nella lontana storia delle guerre greco-persiane raccontate dallo storico e geografo greco Erodoto.

Il personaggio di Serse è direttamente ispirato al re persiano Xersés, noto per essere tirannico. L’opera si riferisce anche al tentativo del re di costruire un ponte sull’Ellesponto, ora Dardanelli, per collegare l’Asia e l’Europa. In quegli anni 1730, c’era poca preoccupazione per l’accuratezza storica.

Per Handel, scrivere belle opere non è altro che uno straordinario dispositivo teatrale che fornisce un intrattenimento efficace dando libero sfogo ai sentimenti musicali. Il ruolo principale alla prima londinese è stato interpretato dal famoso soprano italiano Gaetano CaffarelliConcorrente di Farinelli. Il pubblico ha dato un’accoglienza mista.

Successivamente, l’opera sarebbe stata rappresentata solo quattro volte prima di cadere nell’oblio. Non fu ripreso a Gottinga fino al 1924. “Il tono grave e grave che emanano dai quattro personaggi principali, in preda a profondi tormenti emotivi, si mescola al registro comico, persino alla buffoneria del goffo servitore di Elviro, e avvicina così l’opera a una commedia leggera”, insiste. Solen Sorio.

aspetti moderni

Jean-Philippe Clarack e Olivier Deloitte vi hanno subito visto alcuni aspetti dell’attuale commedia romantica anglosassone, piena di fraintendimenti comici e avventure inaspettate: “L’ambientazione principale è quindi uno skate park come uno specchio teso verso il reale bisogno di amore e il desiderio di libertà dei giovani del XXI secolo.H un secolo. Il cast è giovane, bello e dinamico per questa produzione a rotazione Incomprensione comica e il Avventure romantiche In Una sottile miscela di commedia e ozio. Tre pattinatori semi-professionisti sono stati selezionati per evolversi regolarmente tra i cantanti.

Quest’ultimo è seguito da sessioni per imparare a stare in piedi sui pattini e guardare alcuni trucchi. Approfittiamo del fatto che Jacob Joseph Orlansky, che si è già esibito sul palco di Rouen, non è solo un protagonista internazionale, ma anche un vero e proprio taglia-freni come abbiamo visto durante l’ultima Victoire de la Musique Classic la scorsa settimana il TV. »

In cartellone anche: Jake Arditi, Cecilia Molinari, Marie Eriksmoen, Sophie Junker, Luigi Di Donato, Riccardo Novarro e l’Orchestra dell’Opera di Rouen.

Circe, di Georg Friedrich Heindel, Opera in tre atti. Durata: tre ore. In italiano con sottotitoli in francese. Introduzione all’opera, un’ora prima di ogni spettacolo.

Informazioni pratiche:

Al Théâtre des Arts, rue du Docteur Rambert, a Rouen. Venerdì 10 marzo ore 20, domenica 12-16 e martedì 14-20 Tel: 02 35 98 74 78.

Prezzi: da 10 a 68 euro.

Dal nostro corrispondente Andre Morel

