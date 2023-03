Cacciatore di lupi mannari, insegnante, avvocato: le nostre idee per le corde

menù del mattino

Quinta Bronson e Randy Perrin nella seconda stagione di “Abbott Elementary”. ABC/Christina Bell

Stiamo attraversando un periodo di scarsità in attesa di un’ondata di thriller promessa da metà marzo. Per il momento ci siamo dovuti accontentare di un incontro piuttosto deludente con l’ex nemico giurato dei vampiri, e delle tradizionalissime avventure di un avvocato italiano – e perché ci volevano ancora buone notizie – dall’inizio dell’anno scolastico fino Abbott Elementare.

“Wolf Pack”: Il ritorno segreto di Sarah Michelle Gellar

Forse sappiamo che le promesse vincolano solo coloro che le ascoltano. branco di lupi Ha un modo molto scortese di innervosire un cliente. Una serie per adolescenti con lupi mannari e Sarah Michelle Gellar, ammazzavampiri prima dell’eternità? Ovviamente siamo d’accordo. Ma è un peccato per i miei fan buffyl’attrice non ci recita branco di lupi Solo un piccolo ruolo del detective incaricato di indagare sull’origine di un enorme incendio ha fatto emergere dalla giungla una creatura mostruosa.

Nonostante un’abile premessa su questa catastrofe, sia umana che ecologica, la serie si tuffa in sviluppi lenti e un po’ annacquati su adolescenti che vengono morsi da un “mostro” e trasformati in lupi mannari.

Una storia banale di transizioni adolescenziali e la necessità di trovare un “branco”, branco di lupi Soffre anche di una totale mancanza di umorismo e di esibizioni teatrali molto pretenziose, affascinato dalla perfezione del suo corpo post-pubescente come congelato in un immaginario anni ’90 e MUTV (che produce anche la serie). Per quanto riguarda la copia, preferiremo più che mai l’originale. In. F.

“Wolf Pack”, serie creata da Jeff Davis con Armani Jackson, Bella Shepard, Chloe Rose Robertson, Tyler Lawrence Gray e Sarah Michelle Gellar (USA, 2023, 8 x 52 min). Su richiesta su Paramount+.

“Abbott Elementary”: Sempre più divertente

Trionfante ai recenti Emmy Awards, la sitcom creata dal comico Quinta Bronson si è rapidamente rinnovata dopo aver mandato in onda una prima stagione carica di energia positiva e irresistibilmente divertente.

La buona notizia è che la seconda stagione di questo lavoro satirico sulla vita quotidiana di una scuola elementare nera di Filadelfia (Pennsylvania) ha avuto lo stesso successo della stagione precedente. Dopo un primo episodio leggermente al di sotto delle aspettative – un bug del dispositivo impegnativo (aspetto della telecamera, umorismo imbarazzante) che richiede un po ‘di riscaldamento – la serie torna alla commedia di situazione che il cast è tanto vivace quanto comprensivo.

