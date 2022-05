Bruce Willis: Le prime foto dell’attore da quando è stata annunciata la sua malattia

Emma Heming, moglie di Bruce Willis, ha rivelato questa domenica una foto di suo marito, scattata con le loro figlie. Qualcosa per rassicurare anche i suoi fan sulle sue condizioni di salute, lo stesso giorno l’attore è stato visto anche al ristorante con un amico.

Costretto al pensionamento a causa dell’afasia, Bruce Willis ora usa il suo tempo libero per trascorrere del tempo di qualità con i suoi cari.

Guarda la foto dell’attore che sua moglie ha pubblicato il 15 maggio in una storia di Instagram. Shot rivela che è in piedi a bordo piscina con le sue due giovani figlie, Mabel Ray (10 anni) ed Evelyn (8 anni).

La stessa domenica, la star di Crystal Trap è stata vista anche cenare con un amico, ha riferito Just Jared, che ha pubblicato il filmato di un picnic al ristorante italiano Divino’s a Los Angeles.

Questa avventura seguita alla carriera segna una delle prime apparizioni di Bruce Willis dal suo ritiro.

Bruce Willis ha avuto un’uscita molto rara da quando gli è stata diagnosticata l’afasia: https://t.co/eSmfLOToXO – JustJared.com (@JustJared) 16 maggio 2022

A fine marzo, in un comunicato stampa scioccante, la famiglia dell’attore 67enne ha annunciato di avere gravi problemi di salute che lo hanno costretto a stare lontano dai set cinematografici per sempre. “Il caro Bruce soffre di alcuni problemi di salute ed è stato recentemente diagnosticato un afasia che colpisce le sue capacità cognitive. Pertanto, dopo un’attenta riflessione, Bruce sta lasciando questa professione che significava tanto per lui”, possiamo leggere su Instagram, in una lettera firmata da sua moglie e la sua ragazza, l’ex Demi Moore, 59 anni, e le loro figlie Rumer, 33, scout 30 e Tallulah 28.

L’afasia è una condizione neurologica caratterizzata da un disturbo nell’espressione o nella comprensione della lingua parlata e scritta, a seguito di una lesione della corteccia cerebrale che può verificarsi in particolare dopo un ictus o un trauma cranico. La famiglia di Bruce Willis non ha ancora rivelato le ragioni della comparsa della patologia nell’attore.