In Top Chef, il ritorno di Guillaume Sánchez non lascia nessuno indenne

TV: un ritorno esigente. Questo mercoledì, 15 marzo, è la data di messa in onda del terzo episodio della serie top Chef Su M6 è tornato un ex partecipante allo spettacolo: lo chef Guillaume Sanchez, il concorrente dell’ottava stagione, e il minimo che possiamo dire è che non ha perso alcuni nuovi candidati.

Lo chef 32enne è stato invitato a valutarli durante un test in cui è stato chiesto loro di reinterpretare i piatti della tradizione in versione street food.

La Brigata Glenfell ebbe successo. “Borgestreit”, che è bourguignon di manzo avvolto in patate, dà un buon ” Sensazione di bordeaux in bocca, tenerezza, lato leggermente consumato ” E ” Tutto può essere mangiato a mano spiega il proprietario del ristorante Nord Est Sud ovestA Parigi.

Per Paul Barrett, che ha riconsiderato anche la Caesar salad. ” Il contenuto non è banale, è intelligente trovare la confezione originaleGuillaume Sanchez colpisce. è ottimo. La consistenza è davvero piacevole al palato. E `veramente forte. Unico punto debole: Il concetto merita un po’ più di lavoro. »

Ma ora, sebbene molto soddisfatte della loro proposta, Carla e Sarika non sono molto colpite dal giurato. ” Mi aspettavo qualcosa di croccante e infatti è abbastanza morbido e improvvisamente non molto piacevole in bocca. Lo strato è leggermente stagionato. Niente di veramente speciale Omaggi speciali a Guillaume Sanchez, anche se formattati. gustoso “Il mio lavoro è mangiare per strada. I due chef hanno preparato un grande raviolo contenente antipasto, piatto principale e dessert, mescolando sfumature italiane e cambogiane.

esprimere giudizio

Alla sentenza ha aggiunto uno strato. ” Mi affido sempre a condimenti e consistenze. Non c’era consistenza (indicando Alexander e Jeremy, ndr). Non c’era condimento (a proposito di Carla e Sarika, ndr) “, si rammarica. La franchezza e la forte personalità dell’ex candidato per top Chef Nessuno spettatore è rimasto indenne, come testimoniano le reazioni riscontrate su Twitter durante la serata.

Guillaume Sanchez quando ha espresso il suo verdetto su #topchef https://t.co/sg9o3xX47V – Laura Terrazas (@LoraTerrazas) Guarda il tweet

“Non c’era consistenza, non c’era condimento” sentito dire: #TopChef https://t.co/U5O5f9FZ82 – WB 💃🏻 (@WisdomBabyyy) Guarda il tweet

Senza compassione lo chef Sanchez non prende le pinze #TopChef – arnB (@arnB_10) Guarda il tweet

#topchef Lo chef Sanchez quando ha gridato: “Nessuna consistenza, nessun condimento” l’ho sentito… https://t.co/fuWfGyjnH8 Sindrome da divano 🛋 (@jezappeetjemat1) Guarda il tweet

Sanchez è LuckyLuke, “Qui non c’è condimento; qui non c’è consistenza.” Avanti. #topchef #TopChef https://t.co/3IOnnHIoSH – MugiwaraNii ✌️ (@MugiwaraNii) Guarda il tweet

Da quando ho partecipato a top Chef Nel 2018, l’ex Brigade Chef Michel Sarran ha continuato a servire delizie culinarie. La rivista nominata Chef dell’anno QG Un anno dopo, nello stesso anno ha vinto la sua prima stella Michelin.

Ex pasticcere, autore dell’implacabile libro intitolato Umaninon era al suo primo ritorno top Chef, Questo in realtà è apparso, nel 2020, durante l’evento della Stagione 11.

