TikTok: come vedi la cronologia dei video visualizzati sull’app?

Ti piace scappare su TikTok ma non sai come controllare la tua cronologia? Vedrai, è molto semplice.

TikTok continua a scatenare emozioni. Grazie al nuovo aggiornamento è possibile consultare cronologia sulla piattaforma. Vedrai, è fantastico. MCE TV rivela tutto da zero.

Mettiti in mostra su TikTok

Finora, sei tra le migliaia ad essere attivo su TikTok. Nel corso degli anni, la piattaforma si è distinta dai suoi maggiori concorrenti.

in come il Facebook, Snapchat O anche Instagram. Questo per dire! Ha fatto appello anche ai più piccoli.

Su TikTok, hai anche l’imbarazzo dei video pubblicati. Tra tutorial, post umoristici o coreografie rabbiose per citarne alcuni, hai l’imbarazzo della scelta.

Su questo social, star e sconosciuti si divertono! Ma negli ultimi mesi, l’ultima dissolvenza non ha fatto differenza.

Cittadino senegalese, il giovane vive attualmente in Italia. Di fronte alla telecamera, gli piace prendere in giro i video Che mette in evidenza i suggerimenti… Tira i capelli.

La principale parte interessata è uno dei TikTokeur più seguiti al mondo. Molti marchi lo raccolgono!

Nonostante il suo successo, l’influencer tiene i piedi per terra. “Sinceramente non mi aspettavo per niente un successo così globale. Certo, sono felice di essere la persona più seguita in Italia. Ma il mio obiettivo Solo per intrattenere le personeE il Confessato “per il Corriere della Sera”.

È impossibile ignorare Addison Ray. Artista versatile, la giovane donna sa esattamente come intrattenere la sua community sul web.

Ad ogni modo, il nuovo aggiornamento su TikTok ti renderà sicuramente felice. Ora è possibile tornare alla sua storia Con il tocco delle dita.

Guardare la tua storia è un gioco da ragazzi

L’ho capito molto bene, a Nuovo aggiornamento su iOS e Android Ha cambiato il gioco su TikTok. Grazie ad esso, puoi sezionare la tua storia.

Per fare ciò, devi solo scaricare un file Nuova versione di TikTok. Pertanto, avrai diritto a tutte le nuove funzionalità.

Dopo aver effettuato l’accesso a TikTok, fai clic su “Profilo” che si trova nella parte inferiore destra dello schermo. Quindi, tocca le tre barre orizzontali (in alto a destra).

Avrai quindi due opzioni. Lui sceglie ” Impostazioni e Privacy”.

Infine, vai direttamente a “Contenuto e attività”. Quindi “Registra il video visto”. E questo è tutto!

Un lavoro che rende felici le persone. Questo è certo!

In questo periodo della campagna presidenziale, i candidati hanno colpito Riunioni per sedurre i propri concittadini. E non è tutto. Alcuni di loro spiccano… su TikTok.

Come Marine Le Pen. Ma anche Emmanuel Macron o anche Jean-Luc Mélenchon.

” Emmanuel Macron ha scelto i social network Instagram e TikTok Raggiungere le famiglie… al più giovane, Arnaud Benedetti, giornalista e professore alla Sorbona è stato catturato da France Info.

La scorsa estate il presidente della repubblica ha fatto scalpore con le sue innumerevoli pubblicazioni incentrate sulla pandemia. Le sue pubblicazioni hanno girato il mondo.