Quali vantaggi ora hanno i vaccinati nella ristorazione e nell’intrattenimento – tutte le nuove misure

Per la prima volta da molto tempo, venerdì gli spazi interni del ristorante sono stati aperti ai cittadini vaccinati. D’altra parte, diventa più difficile per i non vaccinati divertirsi ad uscire in un ristorante, caffè o bar, mentre mangiano alla “porta” dei locali notturni.

Secondo il JMC, coloro che non sono stati vaccinati e non si sono ammalati negli ultimi sei mesi non avranno accesso a:

discoteche

Servizi di sfruttamento di giochi elettronici, servizi forniti da bar con giochi tecnici e meccanici, Internet café, ecc.

Al chiuso in ristoranti, teatri, cinema, escape room, piste da bowling e centri di intrattenimento.

D’altra parte, il nuovo quadro per l’occupazione e l’offerta ha sollevato alcune domande – per vaccinati e non vaccinati – su come dovremmo muoverci nella nostra vita quotidiana.

Domande e risposte per prelievi, identità e altro

Nell’ambito dei quesiti chiarificatori sollevati, il Ministero dello Sviluppo ha chiarito che per quanto riguarda gli spazi esterni e l’allontanamento, tutto ciò che è stato valido fino ad oggi si applicherà con protocolli di sana distanza per restare in sede.

Ogni cittadino che lo desidera, avrà la possibilità di acquistare e bere il suo caffè stando seduto su una sedia all’aperto, ma comunque non in piedi.

L’ingresso all’interno è ora possibile solo con un certificato di vaccinazione, che deve essere portato con noi su carta o su cellulare.

In ogni caso, quando non si ha un documento di identità (passaporto o carta d’identità), non si può entrare. Questi documenti sono necessari per prevenire alcuni. Le scarpe da ginnastica che potrebbero avere accesso al codice QR di qualcuno – menzionato – sono state vaccinate e cercano di entrare in casa senza essere state vaccinate contro il coronavirus stesse.

Allo stesso tempo, l’imprenditore o il dipendente dell’azienda ha il diritto legalmente garantito di verificare l’identità dei clienti che desiderano entrare.

Inoltre, di solito si applicano le restrizioni sui tavoli e il rispetto di determinate distanze nei teatri con la nuova pienezza.

Infine, non sono richiesti documenti di identità per i minori di 12 anni, in quanto è sufficiente la certificazione dei genitori.

Covid Bouzouki è gratis senza… balli

Ieri sono stati mostrati i grandi brani divertenti, ma i balli sono severamente vietati.

Solo coloro che sono stati vaccinati possono accedere alle aree esterne di locali notturni e bouzouki, sia all’aperto che al chiuso. Infatti, negozi selezionati opereranno all’85% della capacità.

I clienti della discoteca devono avere un certificato di vaccinazione oltre al loro ID da verificare per entrare nel negozio.

La pienezza dell’85% delle persone vaccinate si applica a tutte le aree ricreative all’aperto, ad eccezione degli stadi, mentre i controlli verranno effettuati attraverso l’apposita piattaforma “Covid Free Gr”.

Nuove misure in cinema e teatri

Nuove regole sono però in vigore nei cinema e nei teatri, dove la mascherina è diventata un accessorio necessario, mentre molti occhiali sono diventati vietati ai cittadini non vaccinati.

I cittadini non vaccinati non possono entrare nei teatri chiusi. Fino al 31 agosto, se vuoi assistere a uno spettacolo al chiuso, devi fare il vaccino e sono trascorsi 14 giorni dalla seconda dose. A meno che tu non sia malato, in questo caso puoi andare in un teatro chiuso con un certificato appropriato. La mascherina è necessaria per tutti.

Lo stesso vale per i cinema. Coloro che sono stati vaccinati e sono passati 14 giorni dalla seconda dose o se hanno un certificato di malattia possono guardare il loro film preferito in un cinema al coperto.

I bambini sono ammessi, purché autotest. Tutti dovrebbero avere con sé la dichiarazione pertinente e le maschere.

Cosa vale per i concerti e i cinema estivi

I concerti all’aperto sono consentiti a tutti. E’ comunque obbligatorio l’uso della mascherina. Ma ballare e stare in piedi sono proibiti.

Tutti possono godersi i film sotto le stelle, non vaccinati e vaccinati. Ma tutti devono indossare una maschera. I filmati verranno mostrati senza interruzioni.

Cosa vale per gli stadi?

Da lunedì 19 luglio 2021, gli spettatori (completamente vaccinati o malati) potranno assistere alle partite tenute in impianti sportivi aperti e chiusi in tutto il paese, a determinate condizioni.

Queste condizioni sono le seguenti:

Per le strutture aperte con sistema e-ticket: fino all’80% della capienza e non più di 25.000 spettatori.

Per gli impianti aperti senza sistema di biglietteria elettronica: pieno al 60% della capienza e non più di 10.000 spettatori.

Per impianti chiusi con sistema di biglietteria elettronica: pieno fino all’80% della capienza e non più di 8000 spettatori.

Per impianti chiusi senza sistema di biglietteria elettronica: pieno fino al 60% della capienza e non più di 3000 spettatori.

La possibilità di presenza degli spettatori esiste esclusivamente per gli spettatori oi pazienti che sono stati completamente vaccinati negli ultimi sei mesi e fino al 5% del numero massimo di spettatori consentito per i minori non vaccinati fino a quindici (15) anni di età.

I minori di età compresa tra dodici (12) e quindici (15) anni devono sottoporre un test PCR entro settantadue (72) ore o un test rapido entro quarantotto (48) ore prima della gara.

I minorenni fino a dodici (12) anni di età possono entrare con un autotest negativo effettuato il giorno della gara.

Il controllo agli ingressi degli impianti sportivi viene effettuato utilizzando la piattaforma di identificazione digitale per certificati di vaccinazione, PCR e test rapidi e, ove possibile, il relativo controllo viene effettuato in fase di emissione del biglietto elettronico.

L’uso della mascherina è obbligatorio per tutta la durata della permanenza in campo.

Gli atleti che non sono stati completamente vaccinati durante i Giochi devono eseguire un test PCR entro settantadue (72) ore o un test rapido entro quarantotto (48) ore prima della gara.