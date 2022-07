La fine della termica non riguarderà la Ferrari

Agenzia Anadolu tramite Getty Images Agenzia Anadolu tramite Getty Images

Ambiente – un’eccezione che fa parlare le persone. Mercoledì 8 giugno il Parlamento europeo ha approvato la proposta di Bruxelles di ridurre a zero le emissioni delle auto nuove a partire dal 2035, consentendo di fatto di vendere solo auto elettriche… con poche eccezioni.

Presentati i rappresentanti italiani eletti dal gruppo dei Conservatori e Riformatori Europei (ECR), adottato l'”Emendamento Ferrari”, riferisce Lo scienziato. Questa modifica rappresenta un’eccezione molto simbolica rispetto al divieto di vendita di nuove auto termiche in 13 anni, denunciata in particolare dal parlamentare europeo LR Agnès Evren.

Eccezione fino al 2036

“Per quanto riguarda i motori a combustione, il Parlamento europeo rifiuta un margine del 10% per i produttori di Clio, ma la Ferrari potrà continuare a funzionare a benzina”, ha affermato. Infatti, con la modifica Ferrari, le auto di lusso prodotte in meno di 1.000 unità potranno continuare a funzionare a benzina fino al 2036.

C’è un’eccezione alla scadenza della vendita di veicoli termici nel 2035 con la voce del Parlamento Europeo: Auto… https://t.co/yyf5snJZEs -Audreygarric (@audreygarric) Vedi il tweet

Mercoledì i deputati, riuniti in plenaria a Strasburgo, hanno approvato con 339 voti favorevoli (249, 24 astenuti) la validità del testo sulla regolamentazione delle emissioni di anidride carbonica di automobili e furgoni, che fa parte dell’ambizioso piano climatico dell’UE. Il testo adottato affronta gli obiettivi intermedi proposti da Bruxelles: una riduzione del 15% delle emissioni delle auto entro il 2025 e del 55% nel 2030.

in pariginoPhuc-Vinh Nguyen, ricercatore dell’Istituto Jacques Delorsce specializzato in politica energetica nell’Unione Europea, “La logica alla base di ciò è registrare la quasi completa scomparsa delle auto elettriche dalle strade nel 2050, e hanno circa 16 anni “, spiega parigino Phuc-Vinh Nguyen è ricercatore presso l’Istituto Jacques Delors e specialista in politica energetica nell’Unione europea.

Vedi anche su L’HuffPost: Elon Musk apre una fabbrica di Tesla in Texas e pensa in grande