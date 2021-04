Italia: ristoranti a forma di albero

I ristoranti “torre” a forma di albero includono lo studio di architettura italiano Giancarlo Zema Design Group e la società cinese EHang Holdings.

Gli architetti italiani hanno adottato il design dei ristoranti sotto forma di alberi di baobab del genere Adansonia. Questi sono alberi giganti trovati in Africa. I turisti lasceranno i loro hotel con i taxi volanti e arriveranno nei ristoranti dove potranno gustare i piatti unici degli chef, con viste mozzafiato. Ogni ristorante avrà una superficie di 200 mq e sarà alimentato da pannelli solari, puntando ad un edificio completamente rispettoso dell’ambiente.

Oltre ai ristoranti, ci sono bar e una sala con attività in loco. In cima alle “torri” ci sarà un raccoglitore di energia, atterraggi taxi e parcheggi.

I taxi volanti opereranno con una tecnologia simile a quella utilizzata nei droni, ma avranno dei piloti, per la sicurezza dei passeggeri. La posizione esatta in Italia per questo progetto non è stata ancora determinata, poiché diverse aree sono in fase di esame e valutazione.

Tuttavia, il piano del consorzio italo-cinese prevede la costruzione di strutture simili in molte parti dell’Europa e del sud-est asiatico.