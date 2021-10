Prima della COP26, il principe William ha consegnato il suo Earthshot Award

Con l’avvicinarsi della COP26, domenica sera il principe William ha presentato la prima edizione dell’Earthshot award, premiando un Costa Rica, la città di Milano o un’azienda indiana impegnata nell’inquinamento atmosferico per le sue soluzioni alla crisi climatica.

Ha chiamato il principe William, qui con sua moglie Kate, a “lavorare insieme per riparare il pianeta”. Ha sottolineato che “le azioni che scegliamo o meno nei prossimi dieci anni determineranno il destino del pianeta per i prossimi mille anni”. Pietra angolare

I vincitori di ciascuna delle cinque categorie (protezione e ripristino della natura, pulizia dell’aria, rivitalizzazione degli oceani, costruzione di un mondo a rifiuti zero e ripristino del clima) hanno ricevuto 1 milione di sterline (1,17 milioni di euro) per aiutarli a sviluppare i loro progetti.

Tra i cinque progetti vincitori, Coral Vita, una fattoria alle Bahamas per coltivare barriere coralline resistenti al riscaldamento globale. Inoltre, è stata premiata la tecnologia AEM Electrolyser, un elettrolizzatore modulare che converte l’elettricità rinnovabile in idrogeno verde ed energia pulita.

Nella categoria “Clean Air”, è stata premiata l’azienda indiana Takachar, che ha sviluppato una tecnologia portatile poco costosa che si attacca ai trattori e trasforma i residui delle colture in bioprodotti commerciabili, come i fertilizzanti. L’obiettivo è prevenire la combustione dei residui agricoli, che porta all’inquinamento atmosferico.

Milano

Anche la città di Milano, nel nord Italia, è stata premiata per il suo sistema di lotta allo spreco alimentare. Lanciato nel 2019 con l’obiettivo di dimezzare i rifiuti entro il 2030, questo programma raccoglie principalmente cibo da supermercati e mense aziendali e lo dona alle ONG che lo distribuiscono ai cittadini che ne hanno più bisogno.

Anche la Repubblica di Costa Rica ha vinto un premio in riconoscimento dei suoi sforzi per proteggere le foreste, piantare alberi e ripristinare gli ecosistemi.

Accogliamo questo segno di apprezzamento con orgoglio ma umiltà. “Ciò che abbiamo ottenuto in questo piccolo paese dell’America centrale può essere fatto ovunque”, ha affermato il presidente del Costa Rica Carlos Alvarado.

“Uniamoci per riparare il pianeta”, ha detto il principe William in un breve video trasmesso durante la cerimonia televisiva. Ha sottolineato che “le azioni che scegliamo o meno nei prossimi dieci anni determineranno il destino del pianeta per i prossimi mille anni”.

Il nipote della regina Elisabetta II ha annunciato che l’edizione 2022 dell’Earthshot Prize si terrà negli Stati Uniti.

Assegnato un totale di 50 milioni di sterline in dieci anni (oltre 64 milioni di euro), l’Earthshot Prize, lanciato nel 2020, è il “premio ambientale globale più prestigioso della storia”, ispirato dal presidente degli Stati Uniti John F. . Kennedy che ha contribuito al progresso tecnologico dell’umanità.

La regina è sconvolta

Mira a premiare sia le persone (attivisti, scienziati, economisti, ecc.) sia le aziende, le organizzazioni, i governi, le città o anche i paesi che forniscono “soluzioni praticabili” alla crisi climatica, consentendo di migliorare “le condizioni di vita nel mondo…, in particolare per le comunità più vulnerabili” ai cambiamenti climatici”.

Il principe William ha criticato il turismo spaziale e questa settimana ha chiesto di concentrarsi sulla Terra. “Alcuni dei migliori cervelli e menti in questo mondo dovrebbero cercare di riparare prima questo pianeta, non cercare di trovare il prossimo posto dove vivere”, ha detto.

In vista degli Earthshot Awards, l’ambientalista di lunga data Principe Carlo si è detto “molto orgoglioso” di suo figlio “per il suo crescente impegno per l’ambiente e la grande ambizione dell’Earthshot Prize” che aiuterà a “trovare soluzioni innovative”.

Aprendo la nuova sessione del parlamento gallese, la regina Elisabetta II ha espresso il suo disappunto nei confronti dei leader mondiali che “parlano” di cambiamento climatico, ma “non agiscono”.

ATS