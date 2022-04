Nella televisione italiana, Francesco evoca Gesù attraverso l’art

La sera di Pasqua, domenica 17 aprile, in prima serata su Rai Uno, va in onda un programma sugli incontri con Gesù raccontati da papa Francesco. Il programma “Volti dei Vangeli” è prodotto dal Dicastero per la Comunicazione, con Rai Cultura.

Paolo Ondarza – Città del Vaticano

Filo rosso della narrazione è la lunga intervista che Francesco ha rilasciato per l’occasione sul tema dell’incontro di Gesù con i personaggi del Vangelo. Gesù ha incontrato tanti volti: dal pubblicano Matteo al buon ladrone, da Pietro a Giuda, da Pilato a Maria Maddalena. Durante i nove anni del suo pontificato, Francesco ha dedicato loro omelie, talvolta inedite, catechesi e riflessioni, raccolte nel programma “Volti dei Vangeli” realizzato dal Dicastero per la Comunicazione con Rai Cultura, in collaborazione con la Biblioteca Apostolica Vaticana e la Musei Vaticani. Scritto da Andrea Tornielli e Lucio Brunelli, con la fotografia e la regia di Renato Cerisola e le musiche di Michelangelo Palmacci, andrà in onda la sera della domenica di Pasqua, 17 aprile, su Rai Uno. Dentro i capolavori “Continuo a consigliare il contatto quotidiano con il Vangelo perché se non hai il contatto quotidiano con la persona amata, difficilmente potrai amare”, spiega François nelle parole introduttive del programma. “L’amore è contatto continuo, è conversazione continua, è ascoltare l’altra persona, guardarla. L’amore è condivisione… E poi c’è un’altra cosa molto, molto difficile: se non hai contatto con Cristo vivo, quello del Vangelo, avrai sicuramente contatti con idee, o ideologie sul Vangeloavverte il Successore di Pietro. L’obiettivo del fotografo-regista penetra nei capolavori, rivelando dettagli difficili da osservare al primo sguardo. Dipinti, affreschi, miniature, sculture: opere d’arte note e meno conosciute. Molte immagini scelte per rappresentare le scene del Vangelo fanno parte del tesoro di bellezza conservato nei musei e nella biblioteca vaticana. READ Italia (Olimpiadi 2021): data, ora, canale TV… Info sulla partita di basket Il teaser dello spettacolo, in italiano



Al termine della messa pasquale celebrata sotto il sole di piazza San Pietro, davanti a 100.000 fedeli, papa Francesco si è incamminato verso la loggia centrale della basilica…

