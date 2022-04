Turismo: la guida romanzata di un italiano appassionato

VSorse… d’amore, questo è il titolo del romanzo scritto da Fulvia Ottonello. Un libro che ripercorre il viaggio romanzato di quattro amiche italiane in Corsica. Fulvia Ottonello lavora per un tour operator a Genova e vende regolarmente la destinazione Corsica ai suoi clienti. Appassionata dell’isola della bellezza e soprattutto della Balagne, Fulvia ci è venuta qualche anno fa. Appassionata anche di scrittura, l’italiana immagina questo racconto di viaggio con le sue amiche. Più che un semplice romanzo, Fulvia Ottonello mette a frutto la sua conoscenza professionale dell’isola per offrire un’opera completa, che fungerà da guida di viaggio per i visitatori. Oggi la viaggiatrice ha realizzato il suo sogno: portare le sue amiche in Balagne, per vedere, sul posto, la veridicità della sua storia.

“Sono molto commosso nel realizzare questo sogno e portare i miei amici in Corsica, dice l’autore. Li ho invitati per la prima volta, in modo onirico, nel mio libro e oggi possono vivere questo momento con me. L’idea per questo libro mi è venuta durante il lockdown in Italia. Non lavoravo più e così ho immaginato questo romanzo. Seguiamo quattro amici che, durante il loro soggiorno ei loro incontri, scoprono la Corsica. Volevo creare una guida romanzata, vale a dire che l’isola, i suoi paesaggi, la sua storia sono reali e servono come base, il tutto ricoperto di storie d’amore vissute dai quattro protagonisti nel corso dei loro incontri.

Per l’OTI, la promessa di una “esperienza”

Se, attraverso questa guida romanzata, la scrittrice accompagna i suoi lettori attraverso i quattro angoli dell’isola, è in Balagne che è venuta a realizzare il suo sogno e quello delle sue amiche, invitate dall’Ufficio del Turismo intercomunale di Calvi-Balagne a presentare il suo lavoro. Quest’ultimo offre un modo originale per scoprire la destinazione della Balagne.

“Con Fulvia ci siamo conosciuti durante un workshop, in Italia, dettaglia la direttrice dell’OTI di Calvi-Balagne, Anne-Marie Piazzoli. Leggendo questo libro, ho preso coscienza dell’originalità di questo mezzo per la destinazione. A differenza di una guida classica, Fulvia ha messo il cuore in questo libro, è un po’ di racconto, è una vera esperienza e una grande promozione per la destinazione”.

Una passione contagiosa che si trasmette sulle pagine di Corsica… d’amore e che è già emulato. Dall’altra parte del Mediterraneo, il libro di Fulvia Ottonello fa venire voglia di andare altrove.

“Sono felice di vedere che i miei lettori, in Italia, vogliono scoprire la Corsica come l’ho scoperta io, conclude lo scrittore. Incontro molte persone che mi dicono che il mio libro ha fatto venire l’acquolina in bocca. Mi tocca molto perché ci metto il cuore, la passione per l’isola ei suoi abitanti. Volevo davvero trasmetterlo intorno a me”.

Corsica… d’amore è in vendita presso l’ufficio turistico intercomunale di Calvi-Balagne e in diverse librerie della Corsica.