US Elections Live / Biden si espande in Pennsylvania: a un passo dalla vittoria. Trump: non è finita, appello alla Corte Suprema. Georgia al riconteggio

8:05

Elezioni senza vincitori, Wall Street tra paure e aumenti tecnologici

I future sugli indici salgono nel pomeriggio a Wall Street, dove la volatilità non è mancata nelle ore successive alla chiusura dei mercati. Gli investitori hanno dovuto mettere da parte rapidamente le speranze di avere un chiaro vincitore nelle elezioni presidenziali statunitensi per evitare l’incertezza in cui gli Stati Uniti sono inevitabilmente destinati a trovarsi, almeno per alcuni giorni. Per questo motivo, i trader si sono concentrati sul caveau, ovvero azioni e obbligazioni tecnologiche, che sono scesi al di sotto dei recenti aumenti. “Pensavamo che ci sarebbe stata un’onda blu (democratica), ma ora stiamo assistendo a qualcos’altro”, ha detto Thomas de Galoma di Seaport Global Securities, parlando alla CNBC. Nelle ultime settimane, molti analisti avevano previsto una possibile vittoria definitiva per il candidato democratico Joe Biden sul presidente Donald Trump, accompagnata da una possibile acquisizione democratica del Senato per rafforzare il controllo della Camera. Insomma, un orizzonte tutto “blu” per approvare subito un altro consistente piano di aiuti anti-crisi, bloccato dallo scontro tra repubblicani e democratici. Il quadro che emerge ora è però di totale incertezza: finora Trump e Biden hanno conquistato tutti gli stati “ sicuri ” e gli unici stati in bilico si sono aggiudicati dopo il 6 (italiano), il Florida, Iowa e Ohio conquistano il presidente; dopo 7 anni anche il Texas, divenuto di recente uno Stato equilibrato, è stato assegnato a Trump. Nella Carolina del Nord e in Georgia, Trump ha il vantaggio; Biden, d’altra parte, guida in Arizona, che si dice sia il primo stato a passare da un partito all’altro in quattro anni. Per questo motivo, se i risultati dovessero confermare questa tendenza, tutto sarebbe deciso, come quattro anni fa, in Michigan, Wisconsin e Pennsylvania: il fatto che i funzionari di questi stati abbiano annunciato che non potranno annunciarlo. vincitore stasera (USA), a causa del numero record di voti per corrispondenza che dovranno essere conteggiati, costringerà l’intero Paese ad aspettare. L’incertezza riguarda anche il Congresso: andiamo verso la conferma della maggioranza democratica alla Camera, mentre i repubblicani sembrano essere favoriti per il Senato. Poco dopo l’assegnazione della Florida a Trump, Biden ha rilasciato una breve dichiarazione e ha detto di essere “ottimista” e fiducioso di vincere la presidenza. “Sapevamo che sarebbe stato molto tempo, ma stiamo andando bene”, ha detto a Delaware. “Vincerò queste elezioni”. Trump ha risposto su Twitter: “Siamo molto avanti, ma stanno cercando di rubare le elezioni. Non lasceremo che accada. Non puoi votare dopo la chiusura dei sondaggi! “. Quando sono le 2 del mattino a New York City, i futures Dow Jones guadagnano 6 punti, 0,02%; quelli dell’S & P 500 sono aumentati di 19,65 punti, pari allo 0,58%; quelli del Nasdaq aggiungono 258,25 punti, 2,29%. Sale anche il petrolio: un barile di WTI vale 38,49 dollari (+ 2,2%). Bond, rendimento a 10 anni fino allo 0,80%.