Natale in Migron: programma di trasmissione online

Un ricco programma festivo è stato organizzato per il webcasting – esclusivamente con nuove produzioni – per tutto il periodo natalizio dalla Sala dei concerti di Salonicco. Gli artisti e le orchestre famosi della città coprono una vasta gamma di generi musicali e attraverso gli spazi decorati con il palazzo trasmettono al pubblico l’eccitazione e l’atmosfera festosa prevalente nelle giornate, che nonostante le difficoltà e le restrizioni abbiamo un disperato bisogno di aprirci. Una porta per sperare.

Andrà in onda dal 21 dicembre al 1 gennaio sul canale YouTube OMMTH (https://www.youtube.com/user/Tchgreece). Più specificamente, un video diverso verrà pubblicato quasi ogni giorno alle 16:00, mentre molti verranno mostrati – per intero o in parte – da stazioni televisive selezionate a Salonicco e nel resto della Grecia settentrionale.

L’inizio sarà lunedì 21 dicembre 2020, con un fantastico video da Megaron lighting, dove le decorazioni natalizie sposano la danza e il canto lirico, con inni religiosi e inni tradizionali, con fiati e chitarre … Continua appartiene alla sezione “Christmas choir”, con tre grandi gruppi corali di Salonicco Suona le più belle canzoni natalizie. Nella sezione festiva “Wonderful Christmas”, altri tre gruppi di musica popolare della città ci intrattengono con jazz, latin jazz e ritmi soul. Infine, nella sezione “Christmas Duos”, quattro fantastiche coppie di voci maschili e femminili ci condurranno nel nuovo anno attraverso canti e strade più moderne! Tra tutto questo, due videoclip con famosi e amati artisti del teatro musicale, parti dei quali sono stati videoregistrati e registrati separatamente ad Atene e Salonicco e combinati grazie alla tecnologia digitale!

Va notato che per tutte le registrazioni e le audizioni è stato concesso un permesso speciale dalla Protezione Civile, mentre tutte le misure di sicurezza per artisti, artisti e dipendenti sono state rigorosamente monitorate.

Trasmissioni in dettaglio:

21.12.2020 alle 16:00

“Natale a Palazzo”

Ascolterai tre classici canti natalizi del gruppo con chitarre PerHarps, la poesia “Christ Is Glorious Born …” di Giannis Poliones ed Evelina Haval, altri due brani cerimoniali dal Quartet of the Century con Traianos Papadopoulos, Vasieros Dateros Andreas Hymns of Thrace e Traditional Macedonia by Choir to Music di Maria Emas Miligopoulou, la tradizionale canzone natalizia inglese “The First Noel” di Sophia Metropolo accompagnata da Eleftherios Messergis al pianoforte, mentre ci godremo il basso The Nutcracker “con Rinia Vamvakas e George Saranto nella coreografia alternativa di Tatiana Papadopoulou.

22.12.2020 alle 16:00

Un video clip festoso

“Natale” dal musical “Scrooge”

Un brano cerimoniale dal musical “Scrooge” con la musica di Antonis Karatzikis e le parole di Maria Atena, che doveva essere eseguito in questo momento nella Sala dei concerti di Salonicco, diretto da Anastasi Diligani. Partecipanti: Bessi Malva, Chaya Hansen, Denia Levente, Rinus Rotas, Giannis Chatzegorgio, Nicholas Carragiaores, Anastasis Deligianes. Con loro c’è il coro misto di Salonicco in Insegnamento e regia musicale di Marie Constantinidou.

24.12.2020 alle 16:00

Coro di Natale sono

Sono il santo del coro. Cirillo e Metodio

Canti e canti natalizi del coro dei Santi Cirillo e Metodio del Tempio Sacro, sotto l’insegnamento e la direzione della musica di Maria Emas Miligopoulou, con la partecipazione di una piccola banda.

25.12.2020 alle 16:00

Secondo coro di Natale

Coro misto di Salonicco

Canzoni e canti natalizi tradizionali del coro misto di Salonicco sotto l’istruzione musicale e la direzione di Marie Constantinidou. Partecipano anche due musicisti.

25.12.2020 alle 16:00

Un video clip festoso

“Buon Natale”

Con Nadia Kontugorje

Con la sua Moya – Youth Concert Hall Orchestra di Salonicco

La famosa cantante Nadia Kontugorje registra ad Atene la classica canzone natalizia “Have a Merry Christmas”, mentre l’accompagna dalla Thessaloniki Moya – Orchestra della Sala dei Concerti Giovanili di Salonicco, insegnata da Theodoris Papadimetriou.

26.12.2020

Terzo Coro di Natale, 16:00

Banda vocale femminile Voci Contra Tempo

Canzoni natalizie medievali e tradizionali, greche e straniere, del gruppo vocale femminile Voci Contra Tempo sotto la formazione musicale e la direzione di Sofia Gildase. Prende parte un piccolo gruppo musicale, in cui spicca un insolito strumento medievale.

29.12.2020 alle 16:00

Meraviglioso primo compleanno

Jazz di Natale

Le più belle e classiche canzoni jazz natalizie come “Santa Claus”, “Santa Claus Coming to the City” e “Let It Snow” o canzoni jazz come “Silent Night” e “I Love It” Il gruppo è composto da Mirto Bosicis (voce), Gregores Oconomo (batteria) Gregoris Smadopoulos (pianoforte) e Agamemnon Mardas (basso).

30.12.2020 alle 16:00

Meraviglioso secondo compleanno

Jazz tropicale

Divertiti con il Jazz Tropical (Natasa Pavlidou) alcune delle più famose canzoni latine jazz, come “Velez Navidad”, “Molindo Café”, “Purvedia” e “A Cosita Linda”, così come canzoni latine come “Fragil” e “Agua de Pepper” – voce, Giannis Economidis – tromba, orchestrazione, percussioni, Filippos Kostavelis – pianoforte, Dimitris Gialamas – basso, Alexandros Spanidis – batteria).

31.12.2020 alle 16:00

Meraviglioso terzo compleanno

Calmati

Un programma di avvio con canzoni soul e disco degli anni ’60, ’70 e ’80 (“I Saw Mommy Kissing Santa Claus”, “Treasure”, “I Wanna Dance With Somebody”, “Bad Girls”, “Beggin ‘,” Respect “,” Everybody Needs Some To ” Love “) da Souled Out (Alexandra Sieti – voce, Tassos Korkovelos – tastiere, Paris Papadopoulos – chitarra elettrica, Tassos Venetikidis – basso, Costas Anagnostou – batteria).

1.1.2021, alle 16:00

Christmas Duo

Cassandra Demopolo (Mezzo Soprano) – Modino Philippos (soddisfare)

Eleftherios Messergis pianoforte

Melodie preferite dalle opere di Bezai, Saint Seine, Verdi, Puccini e Lehar, oltre a canzoni famose come “Granada” e “Con Tea Party”.

Sofia Metropolo (Soprano) – Armando Bucklavik (Baritono)

Pianoforte Eleftherios Messergis

Programma misto con melodie di Mozart, Puccini e opere cilene, e canzoni di Schubert e Handel, oltre a brani di musical famosi come “Il violinista sul tetto” e “I gatti”.

Nunica Malcotze – Panos Zoys

Gregorio di Semadopoulos pianoforte

Viaggiamo dall’Italia di Nino Rota e Copa Maria Teresa Vera alle canzoni italiane e alle tradizioni sefardite.

Christina Milosi – Alexandros Tzofanes

Eleftherios Messergis pianoforte

Dal jazz classico Cole Porter al moderno Trevor Duncan, Lara Fabian e Alicia Keys, con tappe in film come “Il cinema è il paradiso” e “La bella e la bestia”.