Un cavallo è morto mentre i turisti camminavano mentre la temperatura saliva sopra i 36 gradi

L’immagine di un cavallo morto di sfinimento in Italia ha suscitato scalpore sui social.

Fama mediatica

Giovedì 13 agosto, un cavallo che tirava un carretto turistico è morto di sfinimento vicino alla Reggia di Caserta, vicino a Napoli, in Italia, poiché la temperatura ha superato i 36 gradi.

Questa attrazione turistica consente ai visitatori di visitare il palazzo in una carrozza trainata da cavalli, che può ospitare cinque persone, compreso l’autista. Non sorprende che queste animazioni stanchino notevolmente i cavalli fino all’esaurimento o alla morte.

Contro il proprietario è stata presentata una denuncia

Le foto del cavallo crollato a terra, pubblicate sui social media, hanno suscitato rabbia e risentimento in tutto il mondo. Secondo i media italiani, il cavallo aveva circa dieci anni e non era idoneo al lavoro.

L’attivista ambientale indignato Francesco Borrelli ha annunciato su Twitter che il suo partito, Europa Verde, intende sporgere denuncia contro il proprietario del furgone: Faremo causa al proprietario dell’auto. È un peccato. “.

Caserta, il cavallo da traino si accascia a terra e muore: “Peccato”. https://t.co/mvFCFOjIWh Francesco Borrelli (NotizieFrance) 13 agosto 2020

Ha descritto l’evento Vittoria Brambella, parlamentare e presidente dell’Associazione Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente A partire dal “Una vergogna nazionale.” Diversi ambientalisti e gruppi eletti per i diritti degli animali hanno chiesto la fine dell’uso degli animali per il trasporto dei turisti:

“L’Autorità nazionale per la protezione degli animali, che è sempre stata impegnata a combattere questo folle commercio commesso contro i cavalli schiavi, farà tutto il necessario attraverso il suo ufficio legale per garantire che gli autori di questo massacro siano pagati per le loro azioni”.Lo ha detto a Repubblica Massimo Begoni, vicepresidente dell’Organizzazione nazionale.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’indagine per determinare le cause esatte della morte dell’animale.

Borrelli (Green Europe): Andremo avanti con i reclami Reggia di Caserta: l’amministrazione sospende il servizio di trasporto pic.twitter.com/ssTtO9SD2L Francesco Borrelli (NotizieFrance) 12 agosto 2020

Da parte sua, l’amministrazione della Reggia di Caserta ha indicato che sono in corso i sopralluoghi per evitare una nuova tragedia: Uno dei cavalli è morto nel servizio di trasporto, gestito in concessione di TNT (mercoledì 12 agosto in mattinata). Le autorità competenti stanno attualmente conducendo tutti i controlli necessari.

Nel frattempo, l’attrazione è stata chiusa al pubblico.