Min Woo Lee si allontana, Levy 6° in tre tiri

Nove francesi su 16 iscritti a Roma all’Open d’Italia hanno tagliato la scia del miglior pilota francese Alexander Levy, autore di una delle carte più belle della giornata! Il comando è detenuto dal vincitore australiano dello Scottish Open di luglio, Min Woo Lee.

Questione di fratelli questo Open d’Italia. Un Molinari e un Højgaard nel gruppo di testa ma non necessariamente quelli che ci aspettavamo.

“Fratelli di” sotto la luce

Nicolai, fratello gemello di Rasmus che ha vinto brillantemente la scorsa settimana in Svizzera, condivide il sesto posto con Edoardo Molinari, fratello di Francesco presente anche questa settimana ma che sta lottando per ritrovare la regolarità che è stata la sua forza per tanti anni e che gli ha permesso di vincere in particolare all’Open di Carnoustie nel 2018!

Al terzo posto, è il Tommy Fleetwood con cui Francesco ha dominato le doppiette americane durante la Ryder Cup 3 anni fa al Golf National e In testa c’è il fratello del giocatore LPGA Minjee Lee vincitore del campionato di Evian a fine luglio!

Min Woo Lee Ha brillato anche quest’estate iscrivendo il suo nome nella lista dei premi di uno dei tornei più prestigiosi dell’European Tour in Scozia. È pronto a sollevare un secondo trofeo a soli 23 anni!

Solo ai comandi con due colpi di vantaggio sugli uomini assetati di vittoria, dovrà guardarsi dall’appetito diAdri Arnaus, dal finlandese Mikko Korhonen, dall’ex numero 1 europeo Tommy Fleetwood, e l’americano vincitore del suo primo torneo sul suolo europeo nella Repubblica Ceca, Johannes Veerman.

Impossibile non amare giocare a golf in Italia con quest’uomo!!! pic.twitter.com/xhMl6IoahJ -Tommy Fleetwood (@TommyFleetwood1) 3 settembre 2021

Stenson, Levy insieme nel 3° round di sabato!

Senza dimenticare Henrik stenson che non è stato indegno. Lo svedese resta ben appostato in 6a fila a fianco del primo francese Alex Levy, autore di un ottimo 66 con un passaggio di 7 birdies in 10 buche!

Ben posizionato alla fine del primo giorno Adrien più triste sofferto questo venerdì ma ha attraversato il taglio in extremis. Proprio come altri 7 tricolori tra cui i due “Victor” Perez e Dubuisson, i cui ritardi sul leader non sembrano insormontabili. 5 colpi per Tarbais, 6 per Cannes.

Top 10

Il francese