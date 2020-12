Le Mans: Bilal Brahimi ambito in Francia, Scozia, Germania e Italia

Brillante con Le Mans dove è stato prestato, Bilal Brahimi suscita invidia. Il giovane giocatore franco-algerino è nel mirino dei club francesi e non solo.

Questo è ciò che indica Mercato del piede. Secondo i media francesi, diverse squadre sono interessate al profilo del giocatore di origine algerina. In Francia interessa il Racing Club de Lens, mentre lo Stoccarda lo segue dalla parte della Germania. Bundesliga (Stoccarda). In Scozia anche i Rangers lo tengono d’occhio. Bilal Brahimi è ambito anche in Italia.

Il 20enne calciatore è autore di un’interessante prima parte di stagione con Le Mans. Ha segnato 6 gol e fornito 2 assist. Lo scorso agosto, ha prolungato il suo contratto allo Stade de Reims fino al 2023 prima di essere ceduto in prestito al club nazionale.

“Voglio unirmi a Le Mans e giocare in salita. Spero di avere un po ‘di tempo per giocare e buone statistiche. Voglio rompere tutto in questa stagione e tornare dalla porta principale a Reims. Voglio tornare più forte, fare almeno una trentina di partite in Nazionale e soprattutto ottenere la scalata. Darò il massimo per raggiungere questi obiettivi “, ha detto a Foot Mercato.