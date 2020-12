FC Bayern Monaco: Lewandowski è un calciatore mondiale, l’Alaba è corteggiata da tre grandi club – Tutte le notizie e le voci FCB

Sabato il Bayern Monaco affronterà il Bayer Leverkusen. Intanto circolano voci sul futuro di Alaba, Lewandowski è un calciatore mondiale.

Dopo la vittoria per 2-1 contro il VfL Wolfsburg, l’FC Bayern Monaco ha il prossimo grande successo davanti al naso, dato che la squadra di Hansi Flick farà visita alla capolista Bayer Leverkusen sabato sera.

Manuel Neuer e Robert Lewandowski hanno avuto motivo di essere felici giovedì sera: hanno vinto il premio FIFA The Best.

Inoltre: Karl-Heinz Rummenigge è entusiasta di Kylian Mbappe e rivela perché un trasferimento dalla superstar del PSG non è un problema.

Raccomandazione di lettura

FC Bayern Monaco venerdì: qui troverete tutte le informazioni e le notizie sull’FCB di oggi.

FC Bayern Monaco: Real Madrid, Chelsea e Paris Saint-Germain a David Alaba probabilmente con le carte migliori

Il Real Madrid può ovviamente calcolare le migliori possibilità in gara per David Alaba del Bayern Monaco. Come il quotidiano spagnolo Marca riferito, Alaba vorrebbe unirsi ai campioni record di Spagna, ma può anche immaginare di trasferirsi al Paris Saint-Germain o al Chelsea.

Il versatile difensore è sotto contratto con l’FC Bayern solo fino alla fine di giugno e può quindi parlare ad altri club di un trasferimento da gennaio. Se il 28enne indosserà la maglia del Real Madrid dalla prossima stagione dipende da altri fattori, secondo il rapporto Marca.

Al fine di garantire la stabilità finanziaria del club, un trasferimento sarebbe preso in considerazione solo in estate, quando Alaba sarà disponibile gratuitamente. Inoltre, il consiglio svolgerà un ruolo nella pianificazione di portare avanti le cose con Sergio Ramos (contratto fino al 2021), Nacho Fernandez (2022) ed Eder Militao (2025) al Royal.

Fonte: immagini imago / Nordphoto

FC Bayern Monaco: Robert Lewandowski vince le elezioni mondiali di calciatore

Robert Lewandowski è stato votato Giocatore dell’anno FIFA 2020 dal voto dei rappresentanti dei media, degli allenatori nazionali e dei capitani delle squadre nazionali dei paesi membri della FIFA e dei tifosi sul sito web della FIFA. L’attaccante del Bayern Monaco, 32 anni, ha vinto in finale contro Cristiano Ronaldo (Juventus) e Lionel Messi (FC Barcelona).

Lewandowski ha vinto in tutte e quattro le categorie con un netto vantaggio. Alla fine ha vinto con 52 “punti” davanti a Cristiano Ronaldo (38) e Lionel Messi (35). Tuttavia, ha negato se avesse raggiunto tutto ormai dopo la sua incoronazione finale come miglior giocatore del mondo.

Bild: Getty Images

FC Bayern Monaco – Rummenigge: l’impegno di Mbappe “impensabile”

Il CEO del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha escluso che l’FCB tenti di ingaggiare la star del PSG Kylian Mbappe. “Purtroppo sì”, ha detto in un’intervista al quotidiano francese Le Figaro Sulla domanda, se un tale trasferimento è “impensabile”.

“Amo Mbappe e il modo in cui gioca, ma non potremo mai portarlo al Bayern”, ha detto l’allenatore dell’FCB. Inoltre, il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi è un “buon amico”, motivo per cui “non vuole disturbarlo” con questa domanda. Mbappe si è trasferito a Parigi nell’estate del 2018 per 145 milioni di euro e il 21enne è spesso associato a un trasferimento al Real Madrid.

Secondo Rummenigge, gli effetti della pandemia della corona hanno fatto crollare il mercato “la scorsa estate del 50%”. Anche se molti club hanno seri problemi a tenere il passo con l’onere finanziario, questa è in linea di principio “una buona notizia per il nostro sport”.

Bild: Getty Images

FC Bayern Monaco: Manuel Neuer nominato portiere del mondo 2020

Manuel Neuer è il portiere mondiale dell’anno 2020. Il portiere dell’FC Bayern Monaco è stato premiato giovedì al galà “The Best” della World Football Association FIFA. Ha finito davanti ad Alisson del Liverpool e Jan Oblak dell’Atletico Madrid nel voto.

Neuer ha ottenuto la tripla con il Bayern la scorsa stagione. Ha brillato con buone prestazioni costanti e ha anche consegnato una partita eccezionale nella finale di Champions League in una vittoria per 1-0 sul Paris Saint-Germain.

FC Bayern Monaco – Meno fatturato, meno guadagni, ma i padroni di casa contenti: FCB segnala risultato positivo

Meno vendite, meno profitti, ma i capi sono contenti: i campioni record del Bayern Monaco hanno ottenuto un risultato positivo nel girone nonostante le sconfitte legate alla corona. Con un fatturato totale di 698 milioni di euro, l’utile al netto delle imposte dell’ultima stagione 2019/2020 è di 9,8 milioni di euro. Lo ha annunciato venerdì il Bayern.

“La pandemia della corona è stata un grave fardello per tutto il calcio durante la stagione 2019/20. Questo ovviamente ha influenzato anche l’FC Bayern”, ha dichiarato il CEO Karl-Heinz Rummenigge. In un contesto di perdita di introiti da parte degli spettatori, “vanno valutati positivamente sia le vendite generate sia il fatto che siamo riusciti a chiudere la passata stagione con un profitto”.

Il precedente esercizio finanziario 2018/19 ha visto la società con sede a Monaco di Baviera con un fatturato record di 750,4 milioni di euro, con un surplus al netto delle imposte al record precedente di 52,5 milioni di euro.

Jan-Christian Dressen, vicepresidente del consiglio di amministrazione, ha parlato delle solide basi degli ultimi anni, che “hanno ormai dimostrato la loro validità in tempi di crisi”. Per la stagione in corso, a causa della pandemia della corona, il club “ipotizza un calo significativo delle vendite se vogliamo giocare ben prima dei ranghi vuoti, anche nella fascia dei milioni a tre cifre”. Questo ovviamente si rifletterà anche sul risultato operativo ”.

Rummenigge ha citato “soprattutto i notevoli successi ottenuti dalla nostra squadra” come motivo del positivo risultato economico della passata stagione. Per l’FC Bayern “oltre alle cifre sobrie, è altrettanto importante aver saputo dare risalto sociale a questa crisi con tante iniziative sociali”. (SID)

FC Bayern Monaco: Löw sceglie Flick per il premio FIFA The Best

Il Bayern ha vinto le elezioni mondiali di calcio organizzate dalla FIFA. Robert Lewandowski è stato votato calciatore mondiale, portiere mondiale dell’anno Manuel Neuer.

Nonostante gli alti, l’allenatore Hansi Flick si è dovuto accontentare del secondo posto dietro a Jürgen Klopp nella scelta dell’allenatore mondiale. I due allenatori erano in parità. Alla fine, però, decisero i voti dell’allenatore.

In quest’ultimo, l’allenatore della nazionale Joachim Loew ha votato per il suo ex assistente. Inoltre, Flick è stato il numero uno per l’allenatore della nazionale Gareth Southgate (Inghilterra), Didier Deschamps (Francia) e Frank De Boer (Olanda).

Roberto Mancini (Italia), Fernando Santos (Portogallo), Vladimir Petkovic (Svizzera) e Andriy Shevchenko (Ucraina) hanno visto Klopp davanti.

VIDEO: FC Bayern Monaco vs. VfL Wolfsburg, 2-1

FC Bayern Monaco: Flick spiega l’esperienza di Süle

Il tecnico del Bayern Hansi Flick ha spiegato perché Niklas Süle ha giocato nella posizione sconosciuta di terzino destro nella vittoria contro il Wolfsburg. “Volevamo agire con una struttura a tre e costruire il gioco contro due attaccanti avversari con David, Jerome e Niklas. Questo significava che volevamo avere un giocatore in più nella difesa rimanente e quindi compattezza sulla difensiva”, ha detto. ha dichiarato dopo la partita.

Per questo, Lucas Hernandez è stato “tirato un po ‘su a sinistra e sul lato destro Leroy e Kingsley occupavano l’ala. Thomas poi ha agito come un sei e dovrebbe essere ancora nei semispazi”. La sua conclusione dall’esperienza è complessivamente positiva: “Penso che il piano non fosse male perché devi essere molto creativo e adattarti al momento. Quindi l’idea era di costruire le cose in modo asimmetrico. L’obiettivo era tre punti. che abbiamo ottenuto. “

È stato quindi possibile concedere a Benjamin Pavard, apparso per l’ultima volta in dubbio, 90 minuti di pausa. La situazione è diversa con il nuovo arrivato Bouna Sarr. Finora è stato solo raramente in grado di soddisfare le aspettative dell’FCB, motivo per cui un difensore centrale allenato ora ha la preferenza sul francese.

L’allenatore ospite Oliver Glasner ha ammesso che la posizione di Süle è stata una “sorpresa” anche per lui, ma che non ha significato un grande cambiamento per la sua squadra: “Abbiamo avuto tutto sotto controllo e abbiamo trovato un buon posto nel incontro. “

FC Bayern Monaco: le prossime partite ufficiali dell’FCB in sintesi