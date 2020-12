Demo contro le restrizioni della corona: rivolte durante le proteste in Italia

In diverse città italiane, le proteste contro regole più severe della corona si sono trasformate in violenza. Durante le proteste a Milano e Torino sono state rubate pietre e bottiglie. La polizia ha usato gas lacrimogeni.

Le proteste contro le nuove restrizioni della corona hanno portato a rivolte e scontri tra manifestanti e polizia in diverse città italiane. Lunedì sera centinaia di persone sono scese in piazza a Torino e Milano contro le regole per contenere la pandemia corona, come riporta l’agenzia di stampa Ansa. La polizia ha usato gas lacrimogeni contro i manifestanti che lanciavano pietre e bottiglie.

Già Vi sono state violenze durante le proteste a Napoli venerdì sera e a Roma sabato sera. Ancora una volta, la protesta è stata diretta contro le nuove misure corona del governo.

Più di 37.000 morti corona in Italia

Tutti i ristoranti e bar in Italia devono chiudere alle 18:00 per i clienti dal lunedì. Inoltre, non è più consentito aprire cinema, teatri, sale fitness, piscine, stazioni sciistiche e sale da concerto. La maggior parte degli studenti delle scuole superiori italiane inizialmente riceve un’istruzione online.

L’Italia ha registrato più di 540.000 infezioni da coronavirus rilevate dall’inizio della pandemia. Ad oggi, più di 37.000 persone sono morte a causa della malattia di Covid 19.

Il Tagesschau ha riferito di questo il 27 ottobre 2020 alle 6:00.