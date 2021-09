Mondiali – CLM: Filippo Ganna verso un secondo titolo

Filippo Ganna (25) è uno dei grandi favoriti nella cronometro dei Mondiali di ciclismo su strada. Questa domenica 19 settembre, l’italiano prenderà il via l’evento lungo 43,3 chilometri con l’unico obiettivo di rimanere campione del mondo nella disciplina.

Supererà Filippo Ganna nella cronometro?

Divennero Campione del mondo a cronometro per la prima volta nel 2020, Filippo Ganna ha indossato rapidamente i colori dell’arcobaleno. Dal Giro di ottobre, l’italiano aveva vinto tutte e tre le tappe cronometrate. Anche quest’anno, il residente della formazione INEOS Grenadiers ha lasciato solo briciole sui tempi del Giro 2021. Neanche una foratura gli ha impedito di vincere l’ultima tappa del Giro d’Italia.

Eppure, da giugno non tutte le luci sono verdi per Filippo Ganna. Oltre ai Mondiali di ciclismo su strada, l’italiano puntava ai Giochi olimpici su pista di Tokyo. Riuscì anche a diventare campione olimpico nell’inseguimento a squadre. Mais La sua preparazione specifica per la pista ha ridotto le sue capacità nelle prove a cronometro? “Unica” quarta dietro la sua campionessa nazionale, Ganna ha perso anche nella cronometro olimpica vinta da Primoz Roglic.

Idem, anche più recentemente, in occasione dei Campionati Europei di Ciclismo su Strada, svoltisi nella sua casa in Italia. Filippo Ganna è stato battuto nell’individuale da Stefan Kung. Ma solo 22 chilometri. Solo che in Belgio, in occasione dei Mondiali di ciclismo su strada, la competizione sarà dura per Ganna. A cominciare dallo svizzero, ovviamente, ma anche Wout van Aert, vincitore di una cronometro al Tour de France, Remco Evenepoel che ha siglato il terzo tempo agli Europei, senza dimenticare il francese Rémi Cavagna.

I favoriti dei Mondiali – CLM

*** Filippo Ganna, Stefan Kung, Wout van Aert

** Remco Evenepoel, Rémi Cavagna, Stefan Bissegger, Kasper Asgreen

* Tadej Pogacar, Eduoardo Affini, Jan Tratnik, Nelseon Oliveira, Michal Kwiatkowski

Video di ciclismo

Filippo Gagna incoronato nella CLM dei Mondiali 2020