Can Yaman a Milano per Verissimo: puntata 3 ottobre 2020

Può Yaman un Verissimo ospite di Silvia Toffanin: La puntata, registrata il 1 ottobre, andrà in onda sabato 3 ottobre su Canale 5.

L’amato attore turco, protagonista della serie “Daydreamer – Ali del sogno“Disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video e Partita Mediaset, registrerà oggi a Milano un’intervista a Silvia Toffanin per Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5.

Can Yaman a Verissimo, 3 ottobre 2020

L’intervista di Can Yaman a Verissimo andrà in onda in televisione e su Mediaset Play, nella puntata di Sabato 3 ottobre dalle ore 16:00 su Canale 5.

Verissimo è il secondo programma Mediaset chi vede Can come ospite: a Roma, il 30 settembre, l’attore ha registrato il suo Hai una mail dove ha realizzato, come prevede lo spettacolo, una commovente sorpresa a un suo fan con la narrazione della conduttrice, Maria De Filippi.

La nuova edizione di Hai una mail andrà in onda sabato sera su Canale 5 dal 2021: per vedere l’episodio con Can Yaman bisognerà aspettare fino al nuovo anno.

Video Can Yaman a Verissimo

Aggiorneremo questo articolo con il video dell’intervista a Can, non appena sarà disponibile sui canali Mediaset.

Foto di Can Yaman a Milano

Ecco le foto dell’arrivo di Can Yaman all’aeroporto di Milano il 30 settembre 2020: