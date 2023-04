Inter in finale di Coppa Italia dopo la vittoria di misura contro la Juventus

Pogba ha giocato quindici minuti

Con questo vantaggio l’Inter ha potuto mollare la presa, procedere in contropiede sfruttando i tanti spazi nei corridoi e mettere molta pressione sulla porta di Mattia Perin. Lautaro Martinez ha avuto due buone occasioni (21° e 38°) mentre l’unico Filip Kostic (34°), squadra bianconera, è stato pericoloso per André Onana, il portiere. La sostituzione di Kostic con Milik al riposo non ha fermato il dominio nerazzurro e sono bastati pochi centimetri perché il gol di Dzeko (segnalato in fuorigioco) venisse convalidato. Martinez, l’argentino campione del mondo, ha avuto anche altre palle del 2-0, come Henrikh Mkhitaryan il cui bel tiro è stato respinto da Perin (73°).