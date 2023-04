L’Associazione Famiglie Réolais organizza la sua serata franco-anglo-italiana

Gironda meridionale repubblicana Vedi le mie notizie

Un piccolo gruppo di volontari dell’Associazione Famiglie Réolais di La Réole (Gironda) con la presidente (seconda da sinistra), Monique Chataigner. (©Lilou Boulanger / Il repubblicano della Gironda meridionale)

L’Associazione Famiglie Réolais di La Réole (Gironda) organizza con i suoi 60 membri un Serata franco-anglo-italiana di venerdì 12 maggio 2023 alle ore 19 nella sala dell’Associazione laicale.

Questo evento viene avviato gruppi linguistici, che esistono da più di 10 anni.

Monique Chataigner, Presidente del Famiglie Réolais notato:

È la prima volta che organizziamo una serata come questa. Volevamo segnare. Il suo scopo è quello di far conoscere meglio l’associazione e le sue attività. Monique Chataigner

Coinvolgi nuovi membri

Durante questa sera, lo è anche possibilità di praticare le lingue dei diversi gruppi. Te lo prometto, se parli solo francese, nessuno ti caccerà…

È un evento che è aperto a tuttiperché il secondo obiettivo è conservare nuovi membri nell’associazione, che non organizza solo attività linguistiche. Ci sono anche laboratori artistici e scarabeo in particolare.

Tutti stanno lavorando per preparare questa serata, in modo che sia un successo. “Ma soprattutto ci si diverte”, ricorda il presidente dell’associazione.

Animazioni

Durante questa serata, che deve essere prenotata entro il 6 maggio, lo è lasagne da festa ! E non solo. Parecchi animazione sono organizzati per tutta la serata. Tombola, karaoke con DJ Chris, quiz sull’Italia, aperitivo con il gruppo Old Donkeys.

Se la serata è un successo, l’associazione non si astiene dall’organizzare altri eventi di questo tipo.

Informazioni: Prenotazione entro il 6 maggio. 06.52.46.26.01 o 06.61.33.12.56 o 06.60.90.14.97 o 06.48.06.98.82. Indirizzo: 6/8 chemin des Grignons.

