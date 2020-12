Aiuti ai migranti: la Ocean Viking non è più bloccata in Italia

Soccorso per le squadre di soccorso. L’ONG SOS Méditerranée ha annunciato lunedì che la sua nave Ocean Viking, bloccata per cinque mesi dalle autorità italiane, potrà riprendere le operazioni di soccorso nelle acque del Mediterraneo. “Il 21 dicembre, dopo una terza ispezione in cinque mesi da parte della Guardia Costiera italiana, la Ocean Viking è stata ritenuta conforme all’interpretazione delle norme di sicurezza delle navi da parte delle autorità italiane. La detenzione della nave è stata quindi revocata ”, ha affermato in una nota l’ONG con sede a Marsiglia.