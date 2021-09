un nuovo indirizzo italiano a Saint-Nazaire

A due passi dal Ruban Bleu, il negozio di alimentari e la table d’hôte proporranno dal martedì specialità italiane dolci o salate, da mangiare o da asporto.

L’Italia sta arrivando a Saint-Nazaire! Con Jean-Noël e ​​Virginie Adrian, che martedì 7 settembre 2021 apriranno il loro negozio di alimentari gourmet italiano Nina Paolina.

L’Italia nel piatto

È come una famiglia che Jean-Noël e ​​Virginie si stanno preparando per l’apertura di Nina Paolina. Il negozio di alimentari prende il posto del vecchio Tennessee Coffee Shop, chiuso da diversi mesi, in un concetto che unisce drogheria, cibo da asporto e table d’hôte. Gli amanti della cucina italiana potranno banchettare in questo nuovo locale di piadine guarnite con formaggi, salumi o verdure, poi arrotolate e tostate, o ancora pasta, risotti, pizza bowl, taglieri o insalate. È anche un buon posto per rifornire gli scaffali della tua dispensa con prodotti che profumano di sole: olio d’oliva, capperi, biscotti e torte, conserve e vini italiani, salse e pesto. Abbastanza per dimenticare il tempo di una pausa estiva che sta finendo, e ritrovare il calore dell’Italia nel piatto, e nel sorriso di Jean-Noël e ​​Virginie…

Negozio di alimentari Nina Paolina • 1, rue François Marceau, 44600 Saint-Nazaire • Tel: 02 53 19 47 65 • Aperto dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 19.00.