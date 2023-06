L’addio definitivo dell’Italia a Silvio Berlusconi

Migliaia di cittadini commossi, cori di tifosi e interminabili applausi hanno accompagnato l’ultimo viaggio dell’ex Presidente del Consiglio italiano.

Articolo riservato agli abbonati







A cura di Silvia Benedetti

Pubblicato il 14/06/2023 alle 19:44 Tempo di lettura: 3 min



Corrispondente a Milano.

HCome immagine e spettacolo, Silvio Berlusconi avrebbe amato profondamente il suo funerale. Nel cuore di Milano, sua città natale, in una soleggiata piazza del Duomo, 15.000 persone si sono riunite per rendere l’estremo saluto a colui che, negli ultimi decenni, ha rappresentato le migliori qualità ma anche i peggiori limiti della Penisola. Due schermi giganti, posizionati davanti alla cattedrale, hanno permesso alla folla di seguire la cerimonia religiosa. Cecchini, piazzati sui tetti, erano stati chiamati a sorvegliare un quartiere affollato di ex dipendenti del miliardario, diverse centinaia di giornalisti accreditati e, soprattutto, comuni cittadini.





Questo articolo è riservato agli abbonati



Scopri il resto, 1€ per 1 mese

(senza impegno)