La nuova funzionalità di Microsoft Edge ti consente di salvare e condividere file o note su più dispositivi

Ci sono alcune preoccupazioni sul fatto che Microsoft stia impantanando l’Edge basato su Chromium con nuove aggiunte indesiderate, come l’integrazione Skype Meet Now o la funzione “Compra ora, paga dopo”. Allo stesso tempo, Microsoft sta lavorando su molte utili funzionalità del browser predefinito di Windows 11.

Una di queste funzionalità è “Drop”, che è simile ai tuoi messaggi Telegram salvati. Mentre la funzione Messaggi salvati di Telegram ti consente di inoltrare e salvare testi o messaggi multimediali, Drop di Microsoft Edge può essere utilizzato per archiviare file e note, in modo da potervi accedere da qualsiasi luogo.

Durante la navigazione sul Web, vuoi salvare un file specifico e accedervi su un dispositivo diverso senza spostarlo manualmente? O hai avuto difficoltà a memorizzare dettagli importanti come note o tabelle? Puoi facilmente risolvere questi problemi con Drop di Microsoft Edge, che ti consente di salvare file o note su OneDrive.

Drop è un hub dedicato che ti consente di trascinare e rilasciare i file e accedervi utilizzando Microsoft Edge sugli altri tuoi dispositivi. Finché i dispositivi dispongono di account Microsoft Edge e Microsoft, puoi trasferire diversi tipi di file.

La funzione non offre metodi di condivisione diversi, quindi il modo più semplice per accedere ai file condivisi è tramite il browser stesso.

Microsoft Edge Drop utilizza OneDrive e potrai visualizzare questi file o note anche direttamente nel sistema di archiviazione cloud.

A differenza dei messaggi salvati in Telegram, Edge Drop non offre risorse illimitate ed è legato al tuo piano OneDrive. In altre parole, avrai bisogno di spazio di archiviazione gratuito di OneDrive se desideri salvare e condividere file utilizzando Edge.

Questa funzionalità è in fase di implementazione in Microsoft Edge Canary 104 e gli utenti possono abilitarla o disabilitarla tramite Impostazioni > Aspetto.

Altre funzionalità in arrivo su Microsoft Edge

Secondo la roadmap, Microsoft sta lavorando su una serie di nuove funzionalità, tra cui Integrazione Cloudflare integrata e altro ancora.

Inoltre, Microsoft ha anche promesso che la prossima versione di Edge Canary ridurrà le dimensioni del menu contestuale e, si spera, risolverà le preoccupazioni degli utenti desktop.

Microsoft si rende conto che i menu di scelta rapida sono troppo grandi e troppo ampi sul desktop e che la mancanza della possibilità di personalizzarne ulteriormente l’aspetto è un altro problema. Ad esempio, non è possibile modificare il menu contestuale ed escludere determinate funzionalità.

“Sentiamo che sia il contesto del tasto destro del mouse che … i menu sono troppo lunghi e troppo ampi e non offrono alcun modo per la personalizzazione”, ha affermato Microsoft.

La società ha aggiunto che sta già esplorando alcuni modi per ridurre le dimensioni del menu contestuale e offrire nuove opzioni agli utenti.