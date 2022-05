Microsoft Word per il Web è pronto per il tema scuro che si applica anche alla schermata di modifica

Alcuni utenti di Microsoft Word per il Web inizieranno a vedere la modalità oscura dell’editor di documenti online. Non è stato ancora distribuito agli utenti e richiede un aggiornamento lato server poiché la società afferma che inizierà a testare la modalità oscura con gli utenti nelle prossime settimane. Attualmente, nei test interni, la modalità scura online di Word cambia lo sfondo bianco brillante in nero.

Mentre Office per Windows 11 ha ottenuto un tema scuro all’inizio di quest’anno e Outlook Web supporta anche la modalità oscura, le applicazioni basate sul Web Microsoft come Word ed Excel hanno presentato notevoli svantaggi.

Non sappiamo quando Excel riceverà la modalità oscura, ma Microsoft ha confermato che la modalità notturna di Word arriverà presto e probabilmente si applicherà anche alla visualizzazione dei documenti. L’interfaccia utente Web di Word dovrebbe ricevere un tema in grassetto abbastanza semplice che corrisponda al tema attualmente disponibile in Word per Windows o “Office per Windows”.

La modalità oscura verrà applicata anche all’editor di documenti, al menu di scelta rapida e ad altre aree dell’app Web.

Oltre allo sfondo scuro, questo aggiornamento cambierà anche i colori utilizzati nei documenti in una versione leggermente più scura. Ad esempio, i colori brillanti come il rosso o il giallo verranno modificati per ridurre la luminosità di Word e adattarsi meglio alla modalità scura dell’editor.

Microsoft fornirà anche un’opzione per disabilitare il pannello scuro (area di modifica) e attenersi a una versione più chiara.

Secondo un post su Pagina della roadmap di MicrosoftLa modalità oscura di Word è impostata per essere eseguita “presto” e l’ETA non è al momento disponibile.

Nuove funzionalità in arrivo nelle app di Office

Oltre alla modalità oscura della versione Web di Word, Microsoft sta lavorando anche su nuove funzionalità e design aggiornati per app come OneNote.

Microsoft aggiorna l’app originale Win32 OneNote Con le funzionalità di un client UWP in pensione poiché l’azienda prevede di standardizzare le sue due app OneNote nei prossimi mesi. Il nuovo look abbandona il classico menu della barra multifunzione con un nuovo aspetto visivo che si estende all’intestazione e ai pannelli di navigazione.

Tutte le aree di OneNote sono state aggiornate con angoli arrotondati e Mica può essere osservata tramite l’app. Microsoft rileva che l’aggiornamento del design si applica al menu Pagine, alle schede delle sezioni e persino al menu a discesa del blocco appunti.

Come accennato, OneNote ottiene tutte le funzionalità dalla sua controparte UWP, inclusa una migliore integrazione di inchiostro o penna in Windows, nuove funzionalità di intelligenza artificiale, supporto per righelli e altro ancora.