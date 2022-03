Il gruppo pubblico audiovisivo italiano ha speso milioni di euro per aggiudicarsi i diritti di trasmissione dei mondiali di calcio in Qatar. Il centrocampista italiano Marco Verratti non giocherà i Mondiali in Qatar. © ALBERTO PIZZOLI / AFP

VSgio martedì, il Rai 1 dovrebbe mandare in onda un duello da antologia: la resa dei conti finale per l’Italia contro il Portogallo per aggiudicarsi l’ultimo biglietto per i Mondiali in Qatar. Ma un gol lunare del macedone Aleksandar Trajkovski nel 92e sul prato dello stadio del Palermo la scorsa settimana ha deciso diversamente. Oggi il gruppo pubblico audiovisivo transalpino dovrà accontentarsi di un incontro senza pali: una “partita della vergogna”, inondata di rimorsi, tra gli uomini di Roberto Mancini e la Turchia, anch’essa fuori dagli spareggi. Il Ray potrebbe registrare stasera uno dei suoi peggiori spettatori per una partita del Nazionale.

Ma l’incubo non finisce qui. Il flop di Azzurri sul campo potrebbe infatti annunciare pessime performance televisive in questo…