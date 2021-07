Prende in giro gli italiani rompendo la pasta prima della partita Belgio-Italia e fa un brutto ronzio (video)

Venerdì scorso, il Belgio ha affrontato l’Italia nei quarti di finale dell’Euro. Come tanti, Eefje Depoortere ha voluto scherzare prima dello scontro e prendere in giro gli italiani. La conduttrice fiamminga di eSport ha poi postato un video su TikTok, secondo lei mostrando la tecnica per far piangere gli italiani. Vale a dire tagliare la pasta, e aggiungere patatine fritte con maionese, sopra gli spaghetti alla bolognese. Un modo per sfidare gli avversari dei Red Devils, pur naturalmente umoristici, riporta l’Avenir.

E poiché il Belgio ha perso 1-2 contro l’Italia, la giovane donna ha anche pubblicato un secondo video dopo la partita, mostrando pacchetti di spaghetti incollati insieme con adesivo. Ha anche aggiunto: ” Seriamente, l’Italia ha giocato molto meglio di noi. Congratulazioni!

Schermata di TikTok

Nonostante il secondo grado della sua prima pubblicazione, non fu molto apprezzato dagli italiani. Al punto da fare brutti pettegolezzi fino in Italia! I giornali locali, infatti, hanno condiviso le immagini della giovane donna. Da allora il giornalista ha ricevuto messaggi di insulti. “Me36 ore dopo continuano a molestarmi

“, Ha detto la giovane donna su Twitter, riporta Futuro. Nel tentativo di calmare la polemica, la belga ha pubblicato un nuovo video in cui dichiarava in particolare: ” Per le persone che dicono che odio l’Italia, non è affatto vero

