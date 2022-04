Infine, l’app Twitter per Android ti consente di selezionare e copiare il testo nei tweet

Twitter sta finalmente aggiungendo una funzionalità semplice ma utile alla sua app Android: il Possibilità di selezionare il testo in un tweet. Poiché la famosa app reverse engineer Jane Manchun Wong ha condiviso un recente tweet, la società sta lavorando per aggiungere la selezione del testo alla sua app Android dietro le quinte.

Contrassegno di testo sull’app Twitter per Android Prossimamente

Secondo il tweet, Twitter potrebbe presto aggiungere un selettore di testo alla sua app Android. Nel caso te lo stavi chiedendo, la funzione è disponibile sull’app Twitter per iOS da un po’ di tempo ormai. Come puoi vedere di seguito, Premendo e tenendo premuto il testo ti verranno presto mostrate le opzioni per copiare il testo selezionatoOppure condividi il testo o seleziona tutto il testo nel Tweet.

Per cominciare, l’app Twitter per Android attualmente non ha la possibilità di selezionare e copiare testi. Se vuoi copiare un pezzo di testo specifico in un tweet ora dal tuo telefono Android, dovrai copiare il link del tweet e incollarlo nel tuo browser e selezionare il testo da lì. Un’altra soluzione è premere a lungo sul Tweet per copiare l’intero testo, incollare il testo nell’app Note ed eliminare le parti irrilevanti. Entrambi i metodi sembrano ridondanti mentre Twitter avrebbe potuto aggiungere la funzione direttamente alla sua app.

È anche possibile utilizzare la funzione di selezione panoramica di Android per selezionare il testo nei tweet. piede dentro Android 9 Pieproprietà Consente agli utenti di selezionare il testo dalla miniatura dell’app Tramite l’ultimo selettore di app. Tuttavia, il problema qui è che è disponibile solo sui telefoni Pixel, il che lascia all’oscuro la maggior parte dei telefoni Android.

Al momento della stesura di questo articolo, la funzione di selezione del testo sopra menzionata non è presente sulla versione stabile dell’app Twitter su Android. Ora che la funzionalità è stata scoperta in natura, ci aspettiamo che l’azienda la aggiunga all’app in un futuro aggiornamento, possibilmente nelle prossime settimane.

Immagine in primo piano per gentile concessione: Jane Manchun Wong/Twitter