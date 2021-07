Rumor: iPhone 13 è dotato di bobine di ricarica wireless più grandi, possibilmente per la ricarica wireless inversa

Apple prevede di includere una bobina di ricarica wireless “leggermente più grande” quest’anno iPhone 13 che non solo porterà a una migliore gestione del calore e una maggiore potenza, ma potrebbe aprire la strada alla ricarica wireless inversa, secondo una nuova voce di Max Weinbach (tramite qualunque cosa).

Secondo alcune indiscrezioni, Apple sta pianificando di realizzare una bobina di ricarica wireless fisica in questo prossimo I phone più grande, il che aumenterà la superficie in cui può verificarsi la ricarica wireless. Weinbach era Precedentemente citato Che gli iPhone del 2021 saranno più potenti MagSafe Magnet, che ripete nel rumor odierno che possa essere il motivo dietro l’aumento delle dimensioni del file.

Weinbach ipotizza inoltre che la maggiore dimensione della bobina potrebbe essere utilizzata per la ricarica wireless inversa, che consentirà agli utenti di caricare dispositivi compatibili con la ricarica wireless, come AirPods, posizionandolo sul retro dell’‌iPhone‌.

a febbraio, Bloomberg Mark Gorman ha affermato che le capacità di ricarica wireless inversa sono È improbabile che l’iPhone arrivi nel “prossimo futuro”. Sebbene Apple abbia ritardato l’annuncio ufficiale della funzione, i file FCC per iPhone 2020‌ rivelato all’inizio di quest’anno che tutti i modelli iPhone 12 La gamma include la possibilità di ricaricare in modalità wireless altri dispositivi, come AirPods (2a generazione), AirPods ProO gli ultimi modelli di Apple Watch.

ultimamente, Bloomberg Hai detto che Apple sta pianificando funzionalità di ricarica wireless inversa Per la prossima generazione di iPad Pro nel 2022. La ricarica wireless inversa scarica in modo significativo la batteria del dispositivo e Apple potrebbe pensare che la funzione avrebbe più senso in un file iPad ProGrazie alla sua batteria più grande rispetto a ‌iPhone‌‌.