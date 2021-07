Ecco come rimuovere la password di accesso da Windows 10

Le password sono un ottimo modo per proteggere le tue informazioni personali o qualsiasi altro documento e file che preferisci tenere lontano da occhi indiscreti. Ma se lo trovi inserendo la password ogni volta che vuoi Per usare il tuo PC Windows 10 noioso, o Hai problemi a ricordare la password del tuo computer مرور Preferibilmente accedi automaticamente, hai la possibilità di rimuovere la tua password di accesso da Windows 10.

Tuttavia, c’è una parola di cautela: se hai informazioni personali (come informazioni sensibili sui tuoi soldi) memorizzate sul tuo computer, ti consigliamo vivamente di non rimuovere la password del tuo computer. Se il tuo computer viene perso o rubato, l’abilitazione di una password sicura del computer può fornire questo Grande protezione dai ladri di identità Chi vorrebbe mettere le mani sui tuoi documenti personali e sensibili. Inoltre, una password del computer può darti un po’ di privacy dagli altri nel caso in cui il tuo computer venga lasciato incustodito per alcuni minuti o ore ma non vuoi che i tuoi amici, familiari o altri vedano tutti i tuoi documenti e file mentre sei lontano da il tuo computer. Nella maggior parte dei casi, ti consigliamo di mantenere sempre abilitata la password di accesso al computer come livello di protezione da innocui curiosi e innocui ladri di identità.

Tuttavia, se insisti a rimuovere questo livello di protezione a favore di un accesso facile e veloce al tuo PC, ecco come bypassare la password di accesso di Windows 10.

Passo 1: sulla destra Inizio Icona del menu, digita “netplwiz” sul desktop cercare Scatola. seleziona il file Netplwiz Esegui il comando che appare nei risultati della ricerca.

Passo 2: Verrai quindi indirizzato a una schermata chiamata Account utente. Deseleziona la casella etichettata Gli utenti devono inserire un nome utente e una password per utilizzare questo computer.

Passaggio 3: Scegliere Applicazione. Ti verrà quindi chiesto di inserire la tua password. Dopo averlo fatto, seleziona si. quindi seleziona si ripetutamente. Questo è! La prossima volta che riavvii o accendi il computer, Windows 10 dovrebbe accedere automaticamente senza chiederti una password.

Puoi cambiare idea in seguito sul fatto di non avere una password sul tuo PC Windows 10. Nel caso in cui desideri proteggere nuovamente il tuo PC con una password, ecco come farlo:

Passo 1: apri il Netplwiz Esegui il comando come abbiamo fatto prima, usando un file cercare Scatola.

Passo 2: Sul account degli utenti schermo, assicurati di selezionare la casella accanto alla frase Gli utenti devono inserire un nome utente e una password per utilizzare questo computer.

Passaggio 3: clic Applicazione> si. Questo è! La prossima volta che riavvierai o accendi il computer, vedrai una schermata di blocco e ti verrà chiesto di inserire la tua vecchia password per accedere.

