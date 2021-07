Le voci sulla finestra di lancio di GTA 6 prendono piede

Grand Theft Auto 6 È probabilmente molto lontano, poiché le voci che prevedono un periodo di rilascio fino al 2025 continuano a prendere slancio. la settimana scorsa, Segnala la speculazione a partire dal La star di YouTube Tom Henderson, che ha affermato che il sequel avrebbe avuto un file È un gioco elettronico-Mappa avanzata, ambientata in una versione moderna di Vice City.

E ora è affidabile Lo scrittore di Bloomberg Jason Schreyer Ha in qualche modo approvato i dettagli, indicando Twitter Il rapporto Henderson “consiste con quello che ho sentito”. In un altro tweetHa osservato che il progetto è “ancora in una fase iniziale di sviluppo”, rafforzando il suggerimento che lo sia Lungo Lunga strada. Vale la pena notare che se il gioco è davvero ancora agli inizi, i dettagli possono facilmente cambiare.

Ad esempio Eurogamer.net Indica che Rockstar è desiderosa di cambiare il suo clima di lavoro interno, che è stato storicamente basato su una grave crisi. Una mappa avanzata ha il potenziale per migliorare il benessere dei dipendenti in quanto non dovrà necessariamente essere “aggiornata” al momento del lancio. Per quanto riguarda la finestra di rilascio di destinazione, il poster sembra aspettare che le console di prossima generazione abbiano una base di installazione più ampia.

Naturalmente, se questo è vero, potrebbe significare che ci saranno 12 anni fantastici tra i giochi GTA, come ad esempio Grand Theft Auto V È stato rilasciato per la prima volta nel 2013. Lo sviluppatore ha continuato a mantenere il titolo in cima alle classifiche con frequenti aggiornamenti di GTA Online e rilascerà la quinta voce su PS5 entro la fine dell’anno, ma sembra che l’attesa per un vero il successore tarderà a venire. Lungo Uno.