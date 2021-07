In vacanza in Italia, a questa famiglia viene rubato il camper e finisce con niente

L’esploratore di Châteaubriant Vedi le mie notizie

Christophe Nio, Isabelle Bagaglia e le loro figlie Lili-Rose e Salomé, accanto al loro camper, rubato in Italia. (© Foto fornita dalla famiglia)

Isabelle Bagaglia è ancora sbalordita da ciò che lei, suo marito e i suoi figli hanno vissuto l’11 luglio 2021 a Trani, in Italia. Un’esperienza “traumatica”, che racconta oggi.

La famiglia, originaria di Blain, in Loira Atlantica, viaggia ogni anno nella sua vecchia Citroën camper, “Risalente al 1989 e completamente ristrutturato da noi”, precisa. Un’abitudine che Isabelle e suo marito avevano già sviluppato, in un furgone convertito, prima dell’arrivo delle loro due figlie.

Dopo un anno e mezzo di Covid-19, la famiglia è stata quindi felice di essere di nuovo in viaggio per andare in Puglia, nel sud Italia.

Eravamo ansiosi di scoprire e visitare questa provincia, di goderci la vita in Italia dopo una lunga preparazione: mio marito ha passato l’inverno a ricostruire un motore da solo, avevamo comprato l’attrezzatura per immersioni e cucina, fatto tutte le prenotazioni… Tutto quello che avevamo in il camper, che avevamo comprato mentre andavamo. Isabelle TroncaProprietario di camper

Rubato da un parcheggio in pieno giorno e filmato

Christophe Nio, Isabelle Bagaglia e le loro figlie Lili-Rose e Salomé iniziano le vacanze il 6 luglio e finalmente si godono il sole e la bella vita. Domenica 11 luglio decidono di fermarsi a Trani, cittadina di 50.000 abitanti in riva al mare, per visitare la sua “magnifica cattedrale” e passeggiare un po’.

Parcheggiano il camper in un parcheggio, in pieno centro, dotato di telecamere di sorveglianza. La famiglia va a fare un giro turistico poi approfitta di un ristorante sulle banchine del porto prima di tornare ai colpi delle 16 per cercare la casa mobile acquistata quattro anni fa.

E lì, il viaggio cambia:

Mio marito e le mie figlie camminavano un po’ davanti a me. Li ho visti sbalorditi. Il camper era sparito, con dentro tutto: i nostri documenti, le macchine fotografiche, le nostre biciclette, i nostri vestiti, il computer di mia figlia, il portatile di mio marito e tutti i nostri ricordi. Abbiamo portato con noi solo i nostri telefoni e una carta di credito perché faceva caldo e volevamo viaggiare leggeri. Isabelle Tronca

“Tutto ciò che era nel camion era quasi sempre di seconda mano con valori emotivi molto forti”, lamenta la madre.

Nessuno ha visto niente, compresa una coppia in un camper parcheggiato nello stesso parcheggio. “Stavano facendo un pisolino e non hanno sentito nulla. La donna era dispiaciuta e piangeva, perché ha visto piangere anche le mie figlie. “

La famiglia aiutata dagli italiani

Gioia e risate improvvisamente lasciano il posto a incubo, confida Isabelle, che si chiede spontaneamente dove andranno a dormire quella sera.

a parte quellonessuno di loro parla veramente italiano! “Sono di origine italiana e ho delle nozioni, ma non da lì per uscirne in una situazione del genere”, conferma.

Completamente disorientati, Christophe, Isabelle e le loro figlie sono fortunatamente rapidamente supportati da persone che hanno assistito alla loro angoscia, in particolare due italiani che sono venuti a ritirare il loro veicolo nel parcheggio quando hanno visto la famiglia in difficoltà.

Quindi fanno due viaggi di andata e ritorno per portarli al fucilieri [chargés des missions de police et du maintien de l’ordre] presentare un reclamo. Per diverse ore stanno al loro fianco per aiutarli a tradurre, perché, per fortuna, uno dei due parla francese.

Alloggio gratuito

I loro soccorritori trovano quindi loro un albergo, che li ospiterà gratuitamente. “Sono davvero adorabili perché hanno dedicato il loro tempo mentre erano in vacanza”, dice Isabelle.

Il caso è cresciuto rapidamente a livello locale, con l’intervento del comune.

Il municipio di Trani è stato così gentile da subentrare dopo aver appreso della nostra storia. Ci ha concesso altre due notti in un B&B hotel in città, il tempo per organizzare un viaggio a Roma e fare i documenti necessari per lasciare l’Italia (test PCR, pass…). Erano molto dispiaciuti per quello che ci è successo. Ringraziamo di cuore gli italiani e il comune di Trani per il loro aiuto e supporto. Isabelle Tronca

La loro disavventura ha fatto notizia

Il 12 luglio viene addirittura pubblicato sul quotidiano locale un articolo sulla disavventura di Christophe, Isabelle e le loro figlie, Diario di Tranini. L’articolo racconta la loro storia, mettendo in evidenza la solidarietà degli italiani:

I primi ad aiutare la famiglia sono stati altri turisti giunti a Trani da Torino che hanno subito provveduto a consentire loro di denunciare il furto ai carabinieri. Rimasero in caserma il tempo necessario a tradurre quanto denunciato dalla famiglia. In attesa dell’evolversi della triste vicenda, è opportuno ricordare la grande solidarietà sia dell’alloggio che li ha accolti, sia del Comune che agisce per sostenerli. Estratto dell’articolo pubblicato su Il Giornale di Trani.

Christophe Nio in posa nel suo camper. (© Foto fornita dalla famiglia)

Immagini della fotocamera inutilizzabili

Dopo lo stupore, la famiglia cerca indizi, ma cade su un muro. Per tre volte è tornata a vedere i fucilieri, invano. “Ci hanno detto che avevano non è consentito guardare le immagini della fotocamera , che era una prerogativa della polizia locale. E quest’ultimo ci ha detto che le immagini erano inutilizzabili. “

Idem per il cellulare del marito: “Mio marito aveva attivato la geolocalizzazione sul cellulare, era rimasto nel camper. Ma le regole sono diverse in Italia. Lo usano solo per un crimine o un rapimento, non per furto. “

Aiutato da consolato e assicurazione, la famiglia lascia l’Italia cinque giorni dopo il volo, accorciando le tre settimane di vacanza lì previste. Un aereo per Parigi, un altro per Nantes, poi un taxi permettono loro di tornare a casa, dieci giorni dopo averla lasciata.

Il rimpatrio è stato particolarmente lungo e doloroso. Lontano dai nostri sogni italiani da condividere con la famiglia. Invece tanto stress e soprattutto tanta tristezza… Isabelle Tronca

Il padre non ha più un mezzo per lavorare

E questo è solo l’inizio del disagio per la famiglia, che ora deve fare i conti con tutto ciò che ha perso. Oltre alle procedure amministrative, la coppia cerca soluzioniper Christophe, che usava il camper per andare al lavoro, ma anche per la loro figlia di 22 anni, che stava scrivendo le sue memorie sul computer rubato.

Mio marito è un infermiere psichiatrico. Riprenderà il lavoro questo sabato. Oggi gli ho prestato la mia macchina, ma dovremo noleggiare un veicolo in attesa di poter comprare qualcos’altro, sapendo che il rimborso dell’assicurazione può richiedere fino a sei mesi e questo è il minimo. Isabelle Tronca

Attorno a loro si è già instaurata una grande solidarietà, tramite i loro parenti, nonchéun jackpot online. Isabelle vuole anche mettere in prospettiva la loro disavventura: “Abbiamo sempre viaggiato nei campeggi per famiglie, per incontrare persone. Speriamo di ripartire un giorno allo stesso modo, magari con un po’ più di sospetto, ma sempre per incontrare persone e con semplicità. “

Due giorni fa, Isabelle ha ricevuto una chiamata dai fucilieri. “Hanno trovato un camper, aspettiamo di vedere se è nostro. Comunque, era vuoto e smontato. “

