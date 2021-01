Foot – Italia – Il brasiliano Ronaldo loda Ibrahimovic

Italia

Con il Milan al vertice della Serie A, l’ex attaccante brasiliano Ronaldo rende omaggio a Zlatan Ibrahimovic e alla sua longevità.

Considerando di non avere nulla da invidiare a nessuno sul pianeta del calcio, Zlatan Ibrahimovic non ha mai concesso un solo idolo, l’attaccante brasiliano Ronaldo. Questa volta è l’ex attaccante dell’Inter a rivelarsi intimorito dallo svedese. Il doppio Pallone d’Oro France Football (1997 e 2002) ritiene che Zlatan abbia trasformato il Milan dal suo ritorno al club nel gennaio 2020, diventando una squadra ” offensivo e veloce “.

“Non avrei mai potuto giocare fino ai 40 anni come lui”

” Ibrahimovic ha sempre detto che mi considerava un idolo ma io lo considero un caso unico, un esempio per il calcio “Ha detto Ronaldo al Gazzetta dello Sport. ” Anche se non avessi sofferto di tutti gli infortuni, non avrei mai potuto giocare fino ai 40 anni come lui. “, Ha insistito.

Lo svedese ha segnato dieci gol in sette partite di Serie A in questa stagione. È tornato alle competizioni la scorsa settimana dopo due mesi di assenza per infortunio. Il Milan si recherà a Cagliari lunedì (20:45) per la 18a giornata di campionato.