Roma, Dan Friedkin presidente dell’assemblea generale: chi sono i membri del nuovo consiglio di amministrazione

ROMA –L’Assemblea Generale di Roma ha confermato Dan Friedkin Presidente del Consiglio, durante la riunione che si è svolta martedì 29 settembre.

Determinata anche l’assemblea, su proposta dei soci Romulus e Remus Investments LLC e NEEP Roma Holding SpA il numero dei membri del consiglio era nove e la durata del rispettivo mandato in tre anni.

Ecco l’elenco dei membri del nuovo consiglio di amministrazione: Thomas E Friedkin (Presidente), Ryan Patrick Friedkin, Guido Fienga, Marcus Arthur Watts, Eric Felen Williamson III, Analaura Moreira-buio, Benedetta Navarra, Mirella Pellegrini e Ines Gandini.

Al termine dell’Assemblea Generale, il nuovo Consiglio di Amministrazione si è riunito per la prima volta e ha preso atto della nomina di Thomas e Friedkin come presidente e nominato Ryan Friedkin in qualità di vicepresidente del consiglio di amministrazione.

Guido Fienga è stato inoltre confermato amministratore delegato dell’azienda e comitato esecutivo composto da Dan Friedkin, Ryan Friedkin, Guido Fienga, Marcus Watts ed Eric Williamson.

