Harry e Meghan pronti a girare un reality show su Netflix?

Secondo una rivelazione sensazionale di “The Sun”, i duchi di Sussex Harry e Meghan non produrranno solo documentari impegnati per Netflix. Potrebbero anche diventare i protagonisti di un reality show sulla piattaforma. Sarebbero stati seguiti per tre mesi da telecamere, che avrebbero ripreso i loro impegni di beneficenza.

Potrebbe essere non solo i produttori contenuti audiovisivi, Harry e Meghan, a partire dal Netflix.

Harry e Meghan per tre mesi sotto le telecamere?

Secondo alcuni esperti, infatti, come rivelato dal “Sole”, i duchi di Sussex avrebbero accettato di essere i protagonisti di un reality show sulla piattaforma di streaming, con le telecamere che li seguono per tre mesi.

Una fonte anonima ha detto che il principe Harry e l’ex attrice Markle sperano di “dare alle persone uno sguardo nella loro vita e mostrare tutto il lavoro di beneficenza a cui sono dedicati”.

Questa novità viene dopo La coppia reale ha firmato un accordo Netflix da 112 milioni di sterline (circa $ 150 milioni) per creare serie TV, film e programmi per bambini per il servizio di streaming.

Se l’indiscrezione fosse confermata, il principe e la moglie sarebbero sotto i riflettori, nella loro quotidianità, per un quarto. Non è ancora chiaro se le telecamere saranno autorizzate nella loro casa di Montecito, a Santa Barbara, in California. Il reality show del Sussex potrebbe essere disponibile online già dal prossimo anno.

Harry e Meghan: nuova polemica sulla spesa in Inghilterra

Nel frattempo in Inghilterra i duchi di Sussex sono finiti ancora una volta nella tempesta per una questione di conti.

In California, lontano dalla famiglia reale (ancora di più dopo aver parlato di politica in TV, violando un altro tabù nel protocollo del tribunale), grazie all’accordo pluriennale multimilionario con Netflix, si sono assicurati il ambita indipendenza finanziaria.

Harry e Meghan, ultimamente, furono in grado di ripagare il loro debito con i Windsor torna alla Corona, per intero, io 2,4 milioni di sterline impiegati per ristrutturare Frogmore Cottage dove vissero solo pochi mesi tra la fine della gravidanza di Meghan e la nascita di Archie.

Tuttavia, dall’ultimo rapporto Sovereign Grant, è emerso che il loro tour africano un anno fa è costato denaro ai contribuenti del Regno Unito circa 246.000 sterline, una spesa record. Quella di William e Kate in Pakistan, nello stesso periodo, si caricavano le tasche dei soggetti “solo” per 117mila sterline.

Cifre a confronto che al popolo del Regno Unito non sono piaciute affatto.