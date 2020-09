Mihajlovic: “Un’epidemia a Genova. Serve molta attenzione”

L’allenatore del Bologna: “Speriamo di non essere contagiati al Napoli. Era prevedibile che con l’arrivo del freddo i casi potessero aumentare, bisogna prendere le dovute precauzioni”. E sulla vittoria della sua squadra sul Parma: “Ottima partita, ma questo gol subito mi dà fastidio”

Al termine di Bologna-Parma, Sinisa Mihajlovic ha commentato la notizia di giornata, quella dei 14 positivi (tra 11 giocatori e 3 membri dello staff) al Covid-19 nello staff del Genoa: “Ce ne sono molti, ma qui in Italia sono più gravi che in altri paesi, ti considerano positivo con una bassa carica virale. Così è stato per me: il carico era basso e ho potuto uscirà prima, sicuramente ci sarà stata un’epidemia a Genova: ora capisco perché hanno subito 6 gol … speriamo che anche a Napoli non ci contagiate, abbiamo giocato contro il Milan che aveva Duarte e Ibra tra i lati positivi e fortunatamente siamo tutti negativi, ci saremmo potuti aspettare una cosa del genere con l’inizio del freddo: bisogna stare molto attenti e prendere precauzioni ”.

sulla partita – L’allenatore del Bologna ha poi avuto una piccola faida con lo studio Sky Sport. Dopo la prima risposta, il serbo è stato tagliato fuori per far posto alla pubblicità, e non gli è piaciuto: “Ma mandalo più tardi, e che ca … devo restare qui e tu aspettare!”.

In realtà l’intervista era stata solo spostata su un altro canale e, chiarito il malinteso, il tecnico ha commentato la netta vittoria della sua squadra (4-1) contro il Parma: “Sono soddisfatto, abbiamo fatto una bella partita: siamo rimasti alti, abbiamo girato bene il pallone e abbiamo rischiato poco. Non è un caso che abbiamo segnato quattro gol, avremmo potuto segnarne altri due. abbiamo subito quel gol lì, in fondo lo abbiamo fatto da soli “. READ Harry e Meghan pronti a girare un reality show su Netflix?