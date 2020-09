Germania, ha proposto ai “migranti gas”: Alternative für Deutschland licenzia il suo portavoce al Bundestag

Il gruppo parlamentare del partito tedesco di estrema destra Alternativa per la Germania espulso il suo portavoce dal Bundestag, Christian Lüth. Il motivo di questa decisione improvvisa dei responsabili della formazione, annunciato dall’ex dirigente Alexandre Gauland parlare a Dpa, è un’intervista che Lüth ha pubblicato lo scorso febbraio per un documentario trasmesso ieri dalla stazione ProSieben in cui ha proposto di Migranti “gassosi” arrivato nel paese.

Dichiarazioni sfociate nell’immediato impeachment del partito che nel 2017 ha ricevuto grande sostegno dai federali e che, però, ha anche tratto accuse di razzismo, xenofobia e antisemitismo per le posizioni estreme espresse da alcuni dei suoi membri. Ma dopo la trasmissione, la squadra tedesca ha deciso che non c’era altra opzione che licenziare il 44enne. Parlando di immigrazione con il giornalista che lo ha intervistato, Lüth ha detto che “noi possiamo sempre sparargli dopo, non è un tema, o li garziamo, come vuoi tu, per me è lo stesso “, aggiungendo che ha parlato in più occasioni con Gauland del fatto che” più la Germania è peggio, meglio è per l’Afd ”.

Lo spettacolo che ha mandato in onda il documentario non ha menzionato esplicitamente il portavoce al Bundestag, tentando così di preservare la sua identità, ma molti media lo hanno riconosciuto, al punto da convincere il partito ad agire: “Le dichiarazioni attribuite al Sig. Lüth sono totalmente inaccettabile – ha dichiarato Gaauland – e in nessun modo concorda con gli obiettivi politici di Afd e del gruppo Afd in Parlamento ”.